"Чий Крим": у Литві вразилили шокуючою заявою

Міністр культури Литви Ігнотас Адомавічюс, який представляє ультраправу партію "Зоря Німану", вважає, що питання щодо приналежності Криму є провокаційним, тому відмовився на нього відповідати.

Фото: з відкритих джерел

Журналістка видання lrytas.lt звернулася до міністра з проханням прояснити його позицію щодо цього питання, повідомляє Delfi.

Литовський політик заявив, що це провокаційне питання”, тому, за його словами, “навіть не будемо до них підходити”.

"Давайте не грати в ці ігри. Розумієте, потрібно... Є межа, за яку не варто заходити. Ось тут і потрібно зупинитися. На цих питаннях", — сказав Адомавічюс, уникаючи прямої відповіді.

Також неоднозначною була його реакція на питання про те, що для нього означає перемога України. Міністр зазначив, що “найкраще це знають самі українці – що для них є перемогою”.

“Не ми. Ми не можемо зрозуміти їх так глибоко, як вони самі бачать ситуацію. Так само як ми, Литва, усвідомили свою перемогу, коли вийшли з окупації, з-під гніту і стали вільними. Так і вони повинні самі визначити свою перемогу. Це їхній шлях. Кожен повинен пройти свій шлях. Ми можемо лише допомогти, підтримати", — зазначив політик.

