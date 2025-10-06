ЄС наляканий можливою катастрофою: яку підлість влаштовує Путін

Танкери "тіньового флоту" путінського режиму продовжують скидати нафту біля берегів Європи, незважаючи на санкції, що свідчить про нездатність країн континенту стримати цю діяльність. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".

Російські танкери. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що за минулий рік щонайменше п'ять танкерів з російської армади, яка уникає санкцій, безперешкодно перебували в європейських водах після скидання нафти, про що свідчать розслідування некомерційної журналістської групи SourceMaterial і Politico.

Двоє із цих судів підлягали британським санкціям ще до того, як залишили сліди нафти в морі.

Зазначається, що ці нові викриття також базуються на супутникових знімках від НУО SkyTruth та даних про судноплавство з платформи Kpler, що дає продовження розслідування Politico 2024, яке задокументувало розливи нафти.

"Ці інциденти є "величезною проблемою", — заявив міністр енергетики Латвії Каспарс Мелніс.

За його словами, європейцям пощастило, що зараз вони не мають екологічної катастрофи.

"Тіньовий флот – це відчайдушна та небезпечна спроба Путіна зберегти доходи від нафти, одночасно забруднюючи море. Він використовує судна, що ігнорують базові стандарти безпеки, підвищуючи ризик катастрофічних розливів нафти", — цитує видання представника британського МЗС.

За оцінками аналітичного центру Centre for Research on Energy and Clean Air, очищення від великого розливу нафти, залишеного танкером, може коштувати до 1,4 мільярда євро.

Цей рахунок, напевно, ляже на плечі європейських платників податків, якщо винне судно не вдасться знайти.

