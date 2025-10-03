Європа відкрито підіграла Росії, це значно гірше за дрони: названо показовий момент

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) готують створення демократичного представництва Російської Федерації, що, за словами політолога Євгена Магди, є куди більш загрозливим явищем для Європи, ніж атаки російських дронів.

Фото: з відкритих джерел

В ефірі телеканалу Еспресо експерт наголосив, що відсутність єдності серед європейських країн не дивує, адже війна в Україні триває, а економічні труднощі відчувають саме європейці. Магда підкреслив, що у зв’язку з воєнним станом в Україні виборів не проводять, у той час як у європейських країнах вибори є, але лідери уникатимуть радикальних кроків, прагнучи зберегти баланс між різними інтересами. Проте, за його словами, це запізніла спроба, і подальше "пересиджування" ситуації вже не вдасться.

Політолог різко розкритикував рішення про формування демократичного представництва Росії в ПАРЄ, оскільки це відкриває можливості для просування імперських гібридних наративів Кремля під виглядом офіційної політики. Він зазначив, що з політичної точки зору вигнати росіян із цього представництва буде неможливо, оскільки вони будуть позиціонуватися як "легітимні" та "позитивні" учасники.

Магда порівняв цю загрозу з використанням дронів, наголосивши, що протистояти технічним загрозам, таким як безпілотники, можна за допомогою сучасних засобів радіоелектронної боротьби, які базуються на фізичних принципах. Натомість політичні маніпуляції і дезінформація є значно складнішими для протидії. Він також звернув увагу на те, що успішні операції українських спецслужб, як-от "Павутина", продемонстрували рівень їхніх можливостей, але це означає, що й противники можуть вдатися до схожих дій, що робить ситуацію ще більш небезпечною.

Як вже писали "Коментарі", ініціатива Єврокомісії щодо створення "стіни з дронів" — мережі радарів і перехоплювачів для захисту східного флангу — отримала політичну підтримку, але зіштовхнулася з питаннями доцільності, вартості й назви.