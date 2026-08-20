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Готові надати підтримку але є нюанс: у ЄС різко відповіли на ультиматум Федорова щодо виборів

Одним із ключових принципів Євросоюзу залишається невтручання у внутрішньополітичні процеси країн-партнерів та держав-членів

20 серпня 2026, 16:40
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Клименко Елена

Європейська комісія відреагувала на заяву ексміністра оборони Михайла Федорова щодо необхідності проведення виборів в Україні. У Брюсселі наголосили, що питання організації виборчого процесу має вирішувати насамперед сама Україна, а Євросоюз готовий надати необхідну підтримку. Про це під час брифінгу заявила речниця Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Аніта Гіппер. За її словами, рішення про те, чи можливо провести вибори в конкретний період, не належить до компетенції ЄС. 

Готові надати підтримку але є нюанс: у ЄС різко відповіли на ультиматум Федорова щодо виборів

Фото: з відкритих джерел

Представниця Єврокомісії наголосила, що українська влада має діяти відповідно до національного законодавства. Водночас саме Київ повинен визначати оптимальні терміни проведення виборів, враховуючи чинні правові та безпекові обставини.

"Що стосується виборів, то саме Україні вирішувати, коли їх проводити, при цьому повністю дотримуючись власного законодавства", – заявила Гіппер.

Водночас у Євросоюзі запевнили, що не залишать Україну без допомоги у разі підготовки до виборів. Брюссель готовий сприяти організації процесу та підтримувати дотримання демократичних принципів на всіх його етапах.

"ЄС готовий підтримувати Україну протягом усього виборчого процесу, зокрема у забезпеченні дотримання відповідних демократичних стандартів", – підкреслила речниця Єврокомісії. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Донецька область залишається однією з головних військових цілей Кремля, однак попри значні ресурси Росія не змогла досягти там вирішального прориву. Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що російські війська продовжують діяти за звичними для них схемами — атакують у лоб, намагаються обходити позиції українських військових і роблять ставку на чисельну перевагу.



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