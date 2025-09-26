Орбан навідріз не хоче відмовлятися від російського газу: політик вигадав нову дивну причину

Угорщина начебто не має змоги відмовитись від постачання російських енергоносіїв, і з цього питання немає серйозних дискусій. Таку заяву зробив прем’єр-міністр Віктор Орбан в інтерв’ю державному радіо, передає Index.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, транспортування енергоносіїв водними шляхами є економічно невигідним, а існуючі радянські трубопроводи практично не мають альтернативи.

Орбан також згадав звіт МВФ, опублікований місяць тому, у якому йдеться, що у разі припинення постачання російських енергоносіїв ВВП Угорщини може знизитись на чотири відсоткові пункти, що матиме негативний вплив на економіку.

Він наголосив, що сотні тисяч угорських сімей зазнають значних фінансових втрат через різке підвищення тарифів на комунальні послуги.

"Необхідно зберігати спокій, вислухати всі думки та приймати рішення, орієнтуючись на інтереси угорців", – додав Орбан.

Прем’єр також зазначив, що, хоча США не зобов’язані підтримувати аргументи Угорщини, важливо вести відкритий діалог.

У свою чергу, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що країна не піддасться тиску щодо скорочення закупівлі російських енергоносіїв, поки не знайде стабільні та доступні альтернативи, оскільки диверсифікація потребує часу.

На тлі цих заяв президент США Дональд Трамп під час 80-ї сесії Генасамблеї ООН звинуватив НАТО та ЄС у тому, що вони фактично фінансують війну Росії в Україні, продовжуючи купувати російську нафту. Він також назвав Китай та Індію головними спонсорами конфлікту.

"Коментарі" вже писали, що європейська компанія MBDA оголосила про намір розгорнути виробництво пускових установок зенітно-ракетного комплексу Patriot на території Німеччини. Такий крок має стати ключовим для зниження залежності континенту від американських озброєнь, повідомляє Reuters.