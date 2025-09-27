Переговори щодо вступу України в ЄС можуть розпочатися навесні 2026 року: чому називають цю дату

Переговорні кластери щодо вступу України до Європейського Союзу можуть поновитися після парламентських виборів в Угорщині у квітні 2026 року. Про це йдеться у матеріалі "Deutsche Welle".

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Посилаючись на високопосадовця, який погодився говорити на умовах анонімності, видання зазначає, незважаючи на те, що Київ виконав усі передумови для початку переговорів, саме Угорщина блокує відкриття першого переговорного кластера.

"Наразі способів подолання вето Угорщини не існує", — зазначив співрозмовник.

Він наголосив, що рішення про старт переговорних кластерів із країною-кандидатом приймається лише одноголосно.

За його словами, у ЄС справді обговорювали ідею переходу до голосування кваліфікованою більшістю голосів, але це так і залишилося "на рівні розмов".

На думку джерела DW, єдиний "практичний вихід" у нинішній ситуації — виконати всю технічну роботу заздалегідь, щоб після відходу Орбана процес переговорів з Україною можна було оперативно запустити.

Ще один представник європейських інститутів підтвердив, що держави-члени намагалися знайти юридичні механізми для обходу угорського вето. Дискусії з цього приводу велися як у Єврокомісії, так і в Раді ЄС, але вони не дали результатів, тому зараз ситуація залишається складною.

"Виявилося, що в переговорах про розширення йдеться все ж таки про політичне рішення, хоча ми повторюємо, що це процес, який базується на заслугах країни-кандидата", — зазначив чиновник.

Він додав, що Україна виконала всі вимоги щодо відкриття першого переговорного кластера.

Крім того, він підтвердив проведення 29 вересня фінальної сесії з Україною щодо скринінгу – оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.

Після цього, до відкриття першого кластера, мали відбутися кілька проміжних технічних кроків, на які пішло близько тижня.

"Якби не вето Угорщини, ми могли б дуже швидко розпочати відкриття першого та наступних кластерів", — підсумував співрозмовник видання.

