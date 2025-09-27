logo_ukra

Переговори щодо вступу України в ЄС можуть розпочатися навесні 2026 року: чому називають цю дату
commentss НОВИНИ Всі новини

Переговори щодо вступу України в ЄС можуть розпочатися навесні 2026 року: чому називають цю дату

Європейці чекають, що в Угорщині зміниться влада, щоб розблокувати переговори щодо вступу України до ЄС

27 вересня 2025, 08:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Переговорні кластери щодо вступу України до Європейського Союзу можуть поновитися після парламентських виборів в Угорщині у квітні 2026 року. Про це йдеться у матеріалі "Deutsche Welle".

Переговори щодо вступу України в ЄС можуть розпочатися навесні 2026 року: чому називають цю дату

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Посилаючись на високопосадовця, який погодився говорити на умовах анонімності, видання зазначає, незважаючи на те, що Київ виконав усі передумови для початку переговорів, саме Угорщина блокує відкриття першого переговорного кластера.

"Наразі способів подолання вето Угорщини не існує", — зазначив співрозмовник.

Він наголосив, що рішення про старт переговорних кластерів із країною-кандидатом приймається лише одноголосно.

За його словами, у ЄС справді обговорювали ідею переходу до голосування кваліфікованою більшістю голосів, але це так і залишилося "на рівні розмов".

На думку джерела DW, єдиний "практичний вихід" у нинішній ситуації — виконати всю технічну роботу заздалегідь, щоб після відходу Орбана процес переговорів з Україною можна було оперативно запустити.

Ще один представник європейських інститутів підтвердив, що держави-члени намагалися знайти юридичні механізми для обходу угорського вето. Дискусії з цього приводу велися як у Єврокомісії, так і в Раді ЄС, але вони не дали результатів, тому зараз ситуація залишається складною.

"Виявилося, що в переговорах про розширення йдеться все ж таки про політичне рішення, хоча ми повторюємо, що це процес, який базується на заслугах країни-кандидата", — зазначив чиновник.

Він додав, що Україна виконала всі вимоги щодо відкриття першого переговорного кластера.

Крім того, він підтвердив проведення 29 вересня фінальної сесії з Україною щодо скринінгу – оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.

Після цього, до відкриття першого кластера, мали відбутися кілька проміжних технічних кроків, на які пішло близько тижня.

"Якби не вето Угорщини, ми могли б дуже швидко розпочати відкриття першого та наступних кластерів", — підсумував співрозмовник видання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — більшість українців ще оптимісти: коли прогнозують вступ України до ЄС.




Джерело: https://www.dw.com/ru/evrocinovnik-tolko-porazenie-orbana-razblokiruet-put-ukrainy-v-es/a-74153621?maca=rus-Red-Telegram-dwglavnoe
