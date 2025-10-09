Путін отримав раптового ляпаса від Орбана: стало відомо про гучне рішення

Уряд Угорщини прийняв рішення підтримати заборону на постачання російського зрідженого природного газу (ЗПГ) до країн Євросоюзу. Це обмеження стане частиною нового, 19-го пакету санкцій проти Росії, повідомляє EUObserver.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією джерел видання, Угорщина змінила свою попередню позицію щодо заборони імпорту ЗПГ з Росії до Європи.

Водночас головними перепонами для ухвалення 19-го пакету санкцій залишаються позиції Словаччини та Австрії.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив про готовність запровадити "жорсткі" санкції проти Росії у разі, якщо країни НАТО припинять закупівлю російських енергоносіїв. Він також розкритикував Європу за недостатню рішучість у санкційній політиці та продовження імпорту російської нафти.

Відомо, що мінімум вісім держав Євросоюзу досі імпортують російський газ у різних обсягах, хоча точні дані про його подальше використання відсутні.

У свою чергу, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір прискорити процес поступової відмови від палива з Росії. Цю заяву вона зробила після переговорів із лідерами ЄС.

Крім того, Єврокомісія планує запропонувати повну заборону на імпорт російського ЗПГ до 1 січня 2027 року у межах 19-го пакету санкцій, що на рік раніше від початкового плану.

Оскільки Угорщина та Словаччина можуть спробувати блокувати нові санкції, Єврокомісія пропонує змінити процедуру ухвалення рішень — перейти від традиційного одноголосного голосування до більшості голосів країн-членів ЄС. Наразі ця зміна стосується лише Угорщини.

