Словаччина припинила допомогу Україні в екстрених випадках: Фіцо жорстко попередив Зеленського

У Словаччині заявили про припинення допомоги Україні — йдеться про аварійні постачання електроенергії. Нове рішення чинне з 23 лютого.

Роберт Фіцо. Фото з відкритих джерел

Прем'єрміністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що від сьогодні діє правило: якщо українська сторона звернеться до Словаччини з проханням про допомогу у стабілізації української енергомережі, такої допомоги вона не отримає, пише видання “Економічна правда”.

Фіцо пояснив, що це перший взаємний крок, на який словацький уряд має право без порушення будь-яких міжнародних правил і зобов'язань.

"Якщо українська сторона продовжить завдавати шкоди інтересам Словаччини у сфері постачання стратегічної сировини, словацький уряд перегляне також свої дотеперішні конструктивні позиції щодо членства України в Європейському Союзі та підготує подальші заходи", — заявив також Фіцо.

Скандал розгорівся через постачання нафти в Словаччину через гілку нафтопроводу "Дружба". Уряд країни вимагає відновити постачання після російського удару по Бродах 27 січня 2026 року.

До того ж, Фіцо наголосив, що президент України Володимир Зеленський припинив потік газу до Словаччини, "завдавши збитків у розмірі 500 млн євро на рік".

Видання повідомляє, що лише за січень 2026 року таких аварійних поставок було потрібно для стабілізації української енергетичної мережі вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік.

