США вирішили втрутитися у вибори в Угорщині: кого Трамп відправляє агітувати за Орбана

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у вівторок, 7 квітня, вирушив до Угорщини, аби підтримати передвиборчу кампанію прем'єр-міністра країни Віктора Орбана. Як інформує портал "Коментарі", про це пише "Reuters".

За даними співрозмовників агентства в угорському уряді, під час дводенного візиту, що відбудеться за кілька днів до парламентських виборів 12 квітня, Венс зустрінеться з Орбаном і разом з ним візьме участь у передвиборчому мітингу.

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч зі своїм добрим другом Віктором, і ми обговоримо низку питань, пов'язаних з відносинами між США та Угорщиною", – сказав віцепрезидент США журналістам перед відльотом до Угорщини.

Політик також зазначив, що будуть обговорені відносини з Європою та Україною.

різниця між опозиційною партією "Тиса" та партією чинного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" напередодні парламентських виборів продовжує збільшуватися. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчить нове соцопитування, проведене Дослідницьким центром 21.

Згідно з опитуванням, проведеним з 23 по 28 березня 2026 року серед 1500 респондентів, розрив на користь "Тиси" збільшився до 16 процентних пунктів серед тих, хто, найімовірніше, проголосує, і до 19 процентних пунктів серед тих, хто точно проголосує, з розподілом голосів 56 до 37. Серед загального населення дослідники звернули увагу на різницю у 12 процентних пунктів, що означає, що "Тиса" може мати приблизно на 900 тисяч більше виборців у країні, ніж "Фідес".

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Брюсселі більше не вірять Орбану: ЄС відкрито чекає його поразки.