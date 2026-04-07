США вирішили втрутитися у вибори в Угорщині: кого Трамп відправляє агітувати за Орбана

Кравцев Сергей
Віцепрезидент США Джей Ді Венс у вівторок, 7 квітня, вирушив до Угорщини, аби підтримати передвиборчу кампанію прем'єр-міністра країни Віктора Орбана. Як інформує портал "Коментарі", про це пише "Reuters".
За даними співрозмовників агентства в угорському уряді, під час дводенного візиту, що відбудеться за кілька днів до парламентських виборів 12 квітня, Венс зустрінеться з Орбаном і разом з ним візьме участь у передвиборчому мітингу.
Політик також зазначив, що будуть обговорені відносини з Європою та Україною.
різниця між опозиційною партією "Тиса" та партією чинного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" напередодні парламентських виборів продовжує збільшуватися. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчить нове соцопитування, проведене Дослідницьким центром 21.
Згідно з опитуванням, проведеним з 23 по 28 березня 2026 року серед 1500 респондентів, розрив на користь "Тиси" збільшився до 16 процентних пунктів серед тих, хто, найімовірніше, проголосує, і до 19 процентних пунктів серед тих, хто точно проголосує, з розподілом голосів 56 до 37. Серед загального населення дослідники звернули увагу на різницю у 12 процентних пунктів, що означає, що "Тиса" може мати приблизно на 900 тисяч більше виборців у країні, ніж "Фідес".
