Такого замаху Угорщина ще не знала: Зеленському озвучено серйозне звинувачення

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто знову кинув гострі звинувачення на адресу України та президента Володимира Зеленського через зупинку постачання нафти трубопроводом "Дружба". На його думку, відсутність постачання є "замахом на Угорщину". Про це повідомляє угорське видання Magyar Nemzet.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. Фото: Reuters

Сіярто наголосив на ризиках для морської торгівлі через загострення ситуації на Близькому Сході та підкреслив стратегічну важливість старого, надійного та недорогого нафтопроводу "Дружба" для енергетичної безпеки Угорщини. За його словами, нафта не надходить до країни "з політичних причин".

"Політична причина полягає в тому, що президент Зеленський та українська влада блокують відновлення транспортування нафти через трубопровід „Дружба“. Це рішення ухвалене за узгодженням осі „Брюссель–Берлін–Київ“ і за участі партії „Тиса“. Вважаю це справжнім замахом на Угорщину, у якому партія „Тиса“ виступає спільником президента Зеленського", — заявив Сіярто.

Міністр також заявив, що цей блок енергопостачання нібито пов’язаний із політичними цілями — підвищенням цін на бензин до 1000 форинтів (приблизно 2,60 євро) перед виборами, що, на його думку, вигідно партії "Тиса".

"Вісь „Брюссель–Берлін–Київ“ прийняла це рішення на користь партії „Тиса“, щоб підвищити її шанси на перемогу", — додав Сіярто.

Він переконаний, що енергетична політика України має прямий політичний вплив на внутрішнє становище Угорщини.

