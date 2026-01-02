Тепер уже офіційно: яка країна вступила до зони євро

Болгарія з 1 січня 2026 року офіційно приєдналася до зони використання євро як національної валюти – після 19 років членства в Європейському союзі. Стара національна валюта, лев, більше не діє у країні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Болгарія. Фото: із відкритих джерел

На честь офіційного вступу до єврозони на фасаді центрального банку Софії влаштували виставку нових монет, зроблених уже в номіналі євро, а також запустили феєрверк. Станом на 1 січня 2026 багаторічна національна валюта країни, болгарський лев, пішла в історію.

Зміна валюти також означає, що Болгарія отримає місце у Раді управляючих директорів Європейського центрального банку та зможе опосередковано впливати на курс євро.

Зазначається, що Приєднання Болгарії до єврозони збільшить кількість користувачів євро ще майже на 7 мільйонів – до понад 350 мільйонів. У 2023 році євро почала використовувати Хорватія. Щодо конвертації валюти – лев обмінюватиметься на євро у пропорції приблизно 2 до 1.

У самій Болгарії думки поділилися. Більшість болгар під час опитування заявили, що турбуватися не варто, а дехто додав, що від переходу на євро країна тільки виграє. Зокрема, зникнуть проблеми з обміном валют у Європі.

Але інші жителі країни побоюються, що зміна левів на євро вплине на зростання цін. На тлі цих підозр у країні не припиняється політична криза, оскільки болгарський уряд у грудні пішов у відставку після серії масових протестів проти запропонованого підвищення податків у країні.

