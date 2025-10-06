У ЄС різко захотіли вступ Молдови до блоку: про членство України – тиша

Рубрики
Голова Євроради Антоніу Кошта отримав листа від депутатів Європарламенту із закликом якнайшвидше перейти до переговорів з Молдовою про вступ до ЄС. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні віце-президента Європарламенту Віктора Негреску у Facebook.
Молдова та ЄС. Фото: з відкритих джерел
Віце-президент Європарламенту повідомив, що з його ініціативи та за підтримки 55 депутатів Європарламенту з 19 країн ЄС направлено листа Коште із закликом негайно відкрити переговорні кластери з Молдовою.
У листі наголошується, що вибори у Молдові підтвердили наміри країни інтегруватися до Європейського Союзу.
Негреску назвав це "поворотним моментом" і закликав Кошту швидко внести до порядку денного Євроради питання про початок переговорів.
Віце-президент Європарламенту зазначив, що таке рішення є "стратегічною інвестицією у регіональну стабільність, безпеку та процвітання".
Зазначимо, раніше членство Молдови в ЄС тісно пов'язували із членством України у блоці.
