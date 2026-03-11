logo_ukra

Головна Новини Світ ЄС "Відкрито ненавидить мене і українців": Зеленський зробив нову ультимативну заяву про Орбана
commentss НОВИНИ Всі новини

"Відкрито ненавидить мене і українців": Зеленський зробив нову ультимативну заяву про Орбана

Раніше угорський прем’єр заблокував кредит €90 млрд через нібито перешкоджання транзиту російської нафти

11 березня 2026, 09:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв’ю ірландському журналісту Кейліну Робертсону різко висловився щодо дій угорського прем’єра Віктора Орбана, звинувативши його у використанні ненависті до України для власної передвиборчої кампанії.

"Відкрито ненавидить мене і українців": Зеленський зробив нову ультимативну заяву про Орбана

Віктор Орбан. Фото: Reuters

"Він вирішив будувати свою виборчу кампанію на ненависті до України, українців, до мене особисто, до ЄС, до Урсули фон дер Ляйєн. Це його програма виборів. Я вважаю, що угорці — дуже хороший народ, і вони набагато більші, ніж одна людина. Але це залежить від їхнього рішення", — зазначив Зеленський. 

Ця заява пролунала на тлі загострення українсько-угорських відносин, які останнім часом різко погіршилися. Основним приводом для конфлікту став кредит ЄС на €90 млрд, який Угорщина раніше заблокувала, звинувативши Київ у нібито навмисному перешкоджанні транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", який був пошкоджений під час атак РФ.

Напередодні Зеленський натякнув на Орбана, заявивши, що якщо кредит далі блокуватиметься, то "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України. Цю заяву угорський уряд сприйняв як відкриту погрозу, що викликало великий політичний скандал у самій Угорщині. На заяву президента відреагувала навіть угорська опозиція: лідер партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленського перепросити, назвавши його слова погрозою Орбану.

"Коментарі" вже писали, що ніч із 10 на 11 березня стала важким випробуванням для країни-агресорки: її війська зазнали значних втрат у глибокому тилу через серію точних ударів невідомих безпілотників. Ці атаки були спрямовані на знищення військової та економічної інфраструктури ворога, зокрема об’єктів, які забезпечують функціонування російської армії та промисловості.



