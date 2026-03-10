Війна на Близькому Сході спричинила паніку у ЄС: який відчайдушний крок готується

У вівторок, 10 березня, країни-члени Європейського Союзу скличуть екстрену нараду на тлі стрімкого зростання цін на енергоносії. Причиною подорожчання стало загострення конфлікту на Близькому Сході, що спричинило додаткові ризики для постачання газу та нафти до Європи. Лідери ЄС мають намір обговорити термінові заходи для стабілізації енергетичного ринку та зменшення впливу високих цін на економіку та споживачів.

Фото: з відкритих джерел

Зустріч відбудеться у форматі відеоконференції, організованої Німеччиною, Бельгією та Італією. Її мета — виробити попередні рішення та підготувати пропозиції до саміту Європейської ради, запланованого на 19–20 березня, повідомляє Politico. Дипломати уточнюють, що участь у переговорах візьме значна кількість представників країн ЄС. Хоча точна кількість лідерів, які підключаться до конференції, поки не відома, очікується активна участь із їхнього боку через загострення енергетичної ситуації.

Раптове підвищення цін на газ та нафту змусило європейських керівників шукати термінові рішення, аби уникнути повномасштабної кризи. Зокрема, серед можливих тем для обговорення — підтримка споживачів, координація закупівель енергоресурсів та пошук альтернативних джерел постачання. Високі ціни на енергоносії вже впливають на ринок бензину та продуктів харчування, а також підвищують витрати на транспорт. Експерти прогнозують, що ефективні рішення під час цієї термінової зустрічі можуть пом’якшити економічний тиск і стабілізувати ситуацію на європейському енергетичному ринку.

