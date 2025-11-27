Латвія хоче обрубати всі залізничні шляхи, що ведуть до Росії: що відомо

Уряд Латвії розглядає можливість повного скасування ділянок залізничної колії, що веде до Росії, про що було підтверджено 26 листопада після щотижневої офіційної розмови між президентом Едгарсом Рінкевичем та прем'єр-міністром Евікою Сілінею, передає LSM.

Європейська країна хоче обрубати всі шляхи, що ведуть до Росії: що відомо

Уряд проаналізує інформацію про можливе скасування залізничної колії на східному кордоні країни до кінця року за участю Національних збройних сил (НЗС), а також важливою буде координація з Литвою та Естонією.

Більша ясність щодо демонтажу залізничної колії на східному кордоні країни очікується на початку наступного року, заявив президент Едгарс Рінкевичс.

Напружена ситуація на східному кордоні країни очікуватиметься ще довго, і одним із можливих рішень є зняття колій. Очікується також, що це питання буде обговорюватися серед президентів та прем'єр-міністрів країн Балтії.

"Ми не можемо виключати жодного варіанту зміцнення національної оборони та безпеки, але такі рішення мають прийматися шляхом визначення як часових рамок, так і обсягу робіт, а також оцінки того, що це означає для різних соціально-економічних аспектів", – сказав Рінкевич, наголосивши, що досі дебати в соціальних мережах щодо знесення колій були сповнені "багато емоцій, [але] мало раціональності".

У п'ятницю він планував вислухати думку збройних сил з цього питання, але жодних поглиблених обговорень чи рішень не відбудеться до наступного року, додав він, вказавши на зобов'язання уряду провести консультації та підготувати оцінку до кінця цього року.

"Недобре, що бракує деталей та ясності, через що громадськість безпідставно панікує. У Ризі щось говорять, але люди в Латгалії не знають [про це], створюються побоювання та дезінформація", – сказав Рінкевичс.

