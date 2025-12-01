Шанси позбавитися Орбана у Європи зростають: що може врятувати друга Путіна

За останніми опитуваннями від Politico на 18 листопада 47 % угорців підтримують опозиційну партію "Тиса", і лише 36% "Фідес" Орбана. Причому ця тенденція лишається незмінною цілий рік. Прикметно, що третя за популярністю партія "Демократична коаліція" має 6% і теж займає проукраїнську позицію й підтримує інтеграцію України до ЄС. Про це розповів політичний експерт Сергій Таран.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

"Бачите яка історія, дивна любов Орбана до Путіна суперечить позиції не лише Євросоюзу, а і не підтримується самими угорцями. І це напередодні парламентських виборів, які відбудуться навесні", – зазначив експерт.

Сергій Таран зауважує, якщо ж говорити про те, чого хоче Орбан, то зараз лише одного – спробувати продати виборцям свою особливу зовнішньополітичну позицію як єдино правильну. І в ідеалі це можна було б зробити якби саме в Будапешті відбувся саміт за участі Трампа, Путіна, Зеленського і кого завгодно – аби у Орбана був лише привід заявити, що от мовляв до його позиції нарешті прислухалися світові лідери і тому приїхали саме у Будапешт укладати "мирну угоду". Завдяки йому Угорщина є дипломатичним лідером світу. Удати із себе видатного геополітика – це для Орбана зброя останньої надії, якою він хоче переламати електоральну ситуацію, коли переламати її вже складно.

"Цікаво, що під час зустрічі Орбана і Путіна угорська перекладачка теж максимально була залучена у шахрайські методи ведення виборчої кампанії. Вона для угорської аудиторії максимально пом’якшувала вислови Путіна – самовільно прибираючи з неї будь-які згадки про війну чи конфлікти, аби зайвий раз не нагадувати угорським виборцям про те, що насправді являє собою Росія", – зазначив Таран.

