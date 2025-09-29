У Молдові завершилися парламентські вибори: чи переміг проросійський блок

Правляча молдавська проєвропейська партія PAS впевнено переобирається, зберігаючи курс країни на вступ до Європейського Союзу та підвищуючи ризик загострення напруженості з Росією. Центральна виборча комісія Молдови опрацювала 99.47% даних.

Вибори у Молдові. Фото: з відкритих джерел

Партія "Дія та солідарність" (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) президента Майї Санду отримала 49,9% голосів — за неї проголосувало понад 780 тисяч громадян, що забезпечує їй достатню більшість для збереження влади на другий термін, згідно з результатами з усіх виборчих дільниць.

Проросійський Патріотичний виборчий блок під керівництвом колишнього президента Ігоря Додона посів друге місце з результатом 24,28% (понад 380 тисяч тих, хто проголосував).

Наступний уряд має продовжити реформи, необхідні для досягнення мети — вступ до ЄС до кінця десятиліття, пише Bloomberg. ЗМІ також повідомляло, що перемога проєвропейської партії сильно вдарить по Росії, яка витратила мільйони доларів і використала різні схеми, щоби привести до влади в Кишиневі проросійські сили.

Результати такі:

PAS – 49.99%;

Патріотичний блок – 24.28%;

блок "Альтернатива" – 7.99%;

"Наша партія" – 6.22%;

"Демократія вдома" – 5.63%.

