Париж несподівано підло вчинив щодо порятунку України: розкрито головну небезпеку
Париж несподівано підло вчинив щодо порятунку України: розкрито головну небезпеку

Французька влада не розкриває місцезнаходження заморожених активів

8 грудня 2025, 13:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Франція нині контролює другий за величиною обсяг заморожених російських активів у ЄС після бельгійського депозитарію Euroclear. Протягом більш ніж двох років французькі власті не надають інформації про те, у яких банках зберігаються ці активи, залишаючи деталі конфіденційними. Як повідомляє Financial Times, мова йде про приблизно 18 мільярдів євро резервів Центрального банку Росії, і Париж також не розкриває, як використовуються нараховані відсотки, пояснюючи це принципами банківської таємниці. Така непрозорість викликає зростаюче занепокоєння та критику серед інших країн Євросоюзу.

Париж несподівано підло вчинив щодо порятунку України: розкрито головну небезпеку

Фото: з відкритих джерел

Інтерес до заморожених активів РФ значно зріс після пропозиції Єврокомісії створити "репараційний кредит" для України, який мав би фінансуватися саме з цих ресурсів. Ідея полягає у використанні коштів із усього ЄС, а не лише 185 млрд євро, що зберігаються в Euroclear у Брюсселі. Бельгія наполягає, що навантаження не має лягати тільки на свій депозитарій, аби уникнути ризиків і можливих реакцій Москви.

Французькі чиновники підтримують саму концепцію кредиту для України, але одночасно виступають проти використання активів, що перебувають у комерційних банках. Вони аргументують це тим, що умови договорів з цими установами відрізняються від правил Euroclear. За даними FT, станом на сьогодні обсяги заморожених активів у різних країнах ЄС такі: Бельгія — 192 млрд євро, Франція — 18 млрд, Німеччина — 200 млн, Кіпр — менш як 100 млн, Швеція та Люксембург — близько 10 тис. євро.

Майже всі додаткові 25 млрд євро, заморожені поза Euroclear, зосереджені у французьких та бельгійських комерційних банках. У Франції, за оцінками, 18 млрд євро переважно зберігаються у приватних установах. FT зазначає, що частка цих коштів може належати BNP Paribas, однак банк відмовився від коментарів. Інші великі банки, серед яких Crédit Agricole, Société Générale, а також бельгійські KBC і Belfius, теж не надають деталей, посилаючись на конфіденційність.

Як вже писали "Коментарі", Москва знову загрожує захопленням Одещини, однак у Військово-морських силах ЗСУ вважають, що наразі такі плани Росії залишаються нереалістичними. Про це заявив у ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, коментуючи погрози кремлівського керівника Володимира Путіна щодо можливого наступу на південь України, зокрема Одесу та Миколаїв.



