Париж несподівано підло вчинив щодо порятунку України: розкрито головну небезпеку

Франція нині контролює другий за величиною обсяг заморожених російських активів у ЄС після бельгійського депозитарію Euroclear. Протягом більш ніж двох років французькі власті не надають інформації про те, у яких банках зберігаються ці активи, залишаючи деталі конфіденційними. Як повідомляє Financial Times, мова йде про приблизно 18 мільярдів євро резервів Центрального банку Росії, і Париж також не розкриває, як використовуються нараховані відсотки, пояснюючи це принципами банківської таємниці. Така непрозорість викликає зростаюче занепокоєння та критику серед інших країн Євросоюзу.

Фото: з відкритих джерел

Інтерес до заморожених активів РФ значно зріс після пропозиції Єврокомісії створити "репараційний кредит" для України, який мав би фінансуватися саме з цих ресурсів. Ідея полягає у використанні коштів із усього ЄС, а не лише 185 млрд євро, що зберігаються в Euroclear у Брюсселі. Бельгія наполягає, що навантаження не має лягати тільки на свій депозитарій, аби уникнути ризиків і можливих реакцій Москви.

Французькі чиновники підтримують саму концепцію кредиту для України, але одночасно виступають проти використання активів, що перебувають у комерційних банках. Вони аргументують це тим, що умови договорів з цими установами відрізняються від правил Euroclear. За даними FT, станом на сьогодні обсяги заморожених активів у різних країнах ЄС такі: Бельгія — 192 млрд євро, Франція — 18 млрд, Німеччина — 200 млн, Кіпр — менш як 100 млн, Швеція та Люксембург — близько 10 тис. євро.

Майже всі додаткові 25 млрд євро, заморожені поза Euroclear, зосереджені у французьких та бельгійських комерційних банках. У Франції, за оцінками, 18 млрд євро переважно зберігаються у приватних установах. FT зазначає, що частка цих коштів може належати BNP Paribas, однак банк відмовився від коментарів. Інші великі банки, серед яких Crédit Agricole, Société Générale, а також бельгійські KBC і Belfius, теж не надають деталей, посилаючись на конфіденційність.

