Україна, ймовірно, отримає найсучасніші винищувачі: деталі

Президенти України та Франції під час зустрічі у понеділок підпишуть велику військову угоду, яка, ймовірно, передбачатиме постачання винищувачів Rafale Києву. Як передає портал "Коментарі", про це у своєму блозі пише французький журналіст Жан-Домінік Мерше – дипломатичний та військовий кореспондент щоденної газети L'Opinion.

Винищувачі Rafale. Фото: із відкритих джерел

Аналітик посилається на інформацію, яку йому надав Єлисейський палац. Там, зокрема, розповіли, що на зустрічі Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського будуть присутні представники промисловості, а також буде підписано протокол про наміри. У Єлисейському палаці уточнили, що на зустрічі обговорюватимуть винищувачі Rafale та їх озброєння, зенітно-ракетні системи SAMP/T NG із ракетами Aster 30 B1 NT, радари GF300 та безпілотники.

"Постачання кількох десятків винищувачів Rafale може стати досить значною подією, щоб його можна було назвати "історичною". За нашою інформацією, це дійсно буде "дуже велике довгострокове зобов'язання", порівнянне з тим, що нещодавно було оголошено між Україною та Швецією", — пише журналіст, посилаючись на намір Києва придбати більше сотні.

Однак, як зазначає Жан-Домінік Мерше, багато залежатиме від того, яку форму матимуть українсько-французькі зобов'язання. Зокрема він висловив сумнів, що Франція поділиться літаками, які вже перебувають на озброєнні її ВПС. Французькі військові й так скаржаться, що їм не вистачає літаків.

На думку журналіста, велика ймовірність постачання Україні саме нових машин безпосередньо від виробника, але це потребуватиме часу. Йтиметься як мінімум про три роки від підписання угоди до передачі винищувачів. Особливо з огляду на те, що на ці літаки і так уже стоїть черга.

Також невирішене питання: хто заплатить за ці літаки.

