Мерц зробив гучну заяву про подальше існування України: що сталося

Німеччина висловила підтримку ідеї надання Україні так званого "репараційного кредиту", що має базуватися на заморожених російських активах. Канцлер Фрідріх Мерц закликав якнайшвидше ухвалити остаточне рішення щодо цих коштів. Про це він заявив після перемовин із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом у Берліні, передає DW.

Фото: з відкритих джерел

Мерц наголосив, що Україна повинна отримати стабільні та довгострокові фінансові ресурси, необхідні для протидії російській агресії.

"Це для нас високий пріоритет, найвищий пріоритет", — підкреслив канцлер.

За його словами, це питання він "майже щодня" обговорює з партнерами в Європі та з Єврокомісією.

Канцлер також зазначив, що як Німеччина, так і Кіпр виступають за використання російських активів на підтримку України. Він додав, що передав Єврокомісії свої пропозиції щодо довгострокового фінансування, і ці напрацювання нині перебувають на розгляді.

Financial Times нагадує, що раніше Мерц пропонував надати Україні "репараційний кредит" обсягом до 140 мільярдів євро, використовуючи заморожені активи Росії. На його думку, такий крок продемонстрував би Москві, що Київ має значно більший запас стійкості.

Йдеться насамперед про активи Центробанку РФ, заморожені у країнах Європейського Союзу після початку повномасштабної війни. План передбачає, що спочатку кредит має бути забезпечений бюджетними гарантіями країн-членів ЄС, а надалі — новим бюджетом Євросоюзу на 2028–2034 роки.

"Німеччина була й залишається обережною щодо конфіскації заморожених активів російського Центробанку в Європі – і це має свої підстави. Але це не повинно нас зупиняти: ми маємо знайти спосіб спрямувати ці кошти на оборону України", — наголосив Мерц.

Як вже писали "Коментарі", народний депутат України, історик і колишній очільник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович висловив сумніви щодо того, що президент США Дональд Трамп здатен ефективно впливати на російського диктатора Володимира Путіна.