Німеччина планує масові депортації біженців: чи варто приготуватись українцям

Німеччина готується розпочати процес повернення сирійських біженців на батьківщину, розглядаючи при цьому можливість депортації тих, хто не має законних підстав для перебування у країні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише Tagesschau.

Фрідріх Мерц. Фото: з відкритих джерел

Німеччина починає обговорювати репатріацію сирійських біженців на тлі завершення громадянської війни у Сирії.

Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що тепер можна запускати процес повернення мігрантів, при цьому уряд сподівається на добровільне повернення більшості та участь у відновленні країни.

У матеріалі йдеться, що Берлін готовий надавати допомогу у відновленні інфраструктури та гуманітарної сфери.

Міністр закордонних справ ФРН Йоханнес Вадефуль, який побував у Сирії, висловив сумнів, що значна кількість біженців наважиться повернутися найближчим часом через руйнування та складні умови для життя.

Мерц зазначив, що Німеччина має намір розмежувати процедури надання притулку та трудової міграції, наголосивши, що частина мігрантів могла б бути інтегрована в ринок праці.

Офіційний Берлін також розглядає варіанти депортації тих сирійців, які не мають законних підстав для перебування та відмовляються повертатися.

Для координації дій та обговорення гарантій Німеччина запросила тимчасового президента Сирії Ахмеда аль-Шараа.

