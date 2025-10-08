Перевернула всю логіку: Меркель відверто розкрили факти щодо підтримки звірств Путіна

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс різко розкритикував заяву ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, закликавши її переглянути власну політичну спадщину замість того, щоб знімати із себе відповідальність та перекладати її на інші держави.

Ангела Меркель. Фото: 24 Канал

У коментарі для LRT литовський дипломат відреагував на інтерв’ю Меркель, у якому вона звинуватила Польщу та країни Балтії у нібито блокуванні діалогу Євросоюзу з Володимиром Путіним. Меркель заявила, що саме ці дії завадили уникнути повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ландсбергіс наголосив, що такі заяви — це спроба ексканцлерки перекласти наслідки власної політики на інших. Він зазначив, що саме зовнішньополітичний курс Меркель відкрив Росії шлях до агресії проти сусідніх держав.

За його словами, під час каденції Меркель Росія двічі здійснювала військові напади — у 2008 році на Грузію та у 2014-му на Україну. При цьому, як вважає політик, Кремль почав готуватися до масштабної війни проти України задовго до 2022 року.

Литовський дипломат назвав Меркель прикладом "перевернутої логіки" — мовляв, саме вона зробила найбільший внесок у зміцнення позицій Росії, а тепер намагається уникнути відповідальності, звинувачуючи інших. На його думку, такі дії свідчать про страх Меркель за свою політичну спадщину.

"Її турбує, яким буде спадок після відходу з великої політики. Але краще було б мовчати — або чесно визнати свої помилки. Бо обрана нею тактика виглядає найменш гідно", — вважає Ландсбергіс.

