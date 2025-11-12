Британію може почати штормити: чи справді назріває заколот проти Стармера

У Лейбористській партії Великобританії назріває внутрішній заколот проти прем'єр-міністра Кіра Стармера. Як передає портал "Коментарі", про це пише Bloomberg із посиланням на слова обізнаних співрозмовників.

Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на співрозмовників агентство зазначає, прихильники Стармера приватно звинуватили міністра охорони здоров'я Ваги Стрітинга в змові з метою замінити прем'єр-міністра, визнаючи його ослаблене становище після місяців бунтів у Лейбористській партії та стійко низьких рейтингів.

Вони стверджують, що будь-яка спроба усунути Стармера може спричинити шок на ринку та підірвати фінанси уряду.

Прес-секретар Стрітинга назвав твердження про те, що міністр прагне зайняти місце Стармера, "категорично хибними".

Інший чиновник зазначив, що Даунінг-стріт перейшла в "режим бункера" і розпочала "круговий розстріл".

За словами обізнаного співрозмовника, протягом минулого тижня команда прем'єр-міністра отримала нову інформацію, що свідчить про те, що Стрітінг активно готував переворот. Прес-секретар Стрітинга знову спростував ці звинувачення.

Обмін думками між прихильниками Стармера та Стрітінга відбувається на тлі підготовки уряду до оприлюднення бюджету 26 листопада, який, на попередження міністра фінансів Рейчел Рівз, буде складним. Вони припускають, що чиновники Даунінг-стріт вже стурбовані тим, що план видатків – включно з потенційним скасуванням обіцянок партії не підвищувати загальні податки – може поставити під загрозу лідерство.

Як стверджують співрозмовники, прихильники прем'єра нещодавно провели зустріч із інвесторами, на якій їм було сказано, що будь-які альтернативи Стармеру та Рівзу призведуть до значного зростання прибутковості державних облігацій, що може загрожувати подальшою дестабілізацією фінансів уряду.

Бюджет, який Рівз має подати наприкінці цього місяця, як очікується, стане випробуванням для обіцянки партії не підвищувати податок на доходи, що, на думку деяких прихильників Стармера, може поставити під загрозу його позицію. Ця обіцянка була центральною у передвиборчій програмі, яка допомогла Лейбористській партії прийти до влади вперше за 14 років.

