Британська розвідка б’є на сполох: Росію звинуватили у прихованій війні проти НАТО

Росія веде масштабну “гібридну війну” проти Великої Британії та країн НАТО, атакуючи критичну інфраструктуру, демократичні процеси та системи безпеки. Із таким жорстким попередженням виступила директор британської розвідки GCHQ Енн Кіст-Батлер у своїй першій публічній промові. Про це повідомляє BBC.

За словами очільниці найбільшого розвідувального агентства Великої Британії, Москва цілеспрямовано намагається дестабілізувати західні держави через кібератаки, саботаж та інформаційний тиск.

Кіст-Батлер прямо заявила, що Росія становить загрозу для критичної інфраструктури, ланцюгів постачання, демократичних інститутів та довіри громадян до влади. Вона також згадала про “безрозсудний саботаж та спроби вбивства”, які британські спецслужби пов’язують із діяльністю Кремля.

У GCHQ наголосили, що агентство працює разом із партнерами з оборони та розвідки для стримування російської активності. За словами Кіст-Батлер, йдеться не лише про кіберзагрози, а й про комплексну кампанію впливу, яку Москва веде проти Заходу.

Останніми роками Росію вже неодноразово звинувачували у шпигунських операціях на території Великої Британії, втручанні у політичні процеси та організації диверсій. У Кремлі всі обвинувачення традиційно заперечують.

GCHQ – найбільше з трьох британських спецслужб, яке спеціалізується на кібербезпеці та електронній розвідці. Штаб-квартира агентства розташована у Челтнемі у знаменитій круглій будівлі, яку називають “Донат”.

На тлі війни в Україні та загострення відносин між Росією і НАТО заяви британської розвідки свідчать про те, що західні країни дедалі серйозніше розглядають російську активність як довготривалу системну загрозу для всієї європейської безпеки.

