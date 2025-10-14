Рютте шокував заявою про збиття НАТО російських літаків: деталі

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що нині російські літаки, які порушують повітряний простір країн-членів, не становлять безпосередньої загрози, тому Альянс обирає стриману реакцію.

"Поки російські літаки не є реальною загрозою, ми будемо виводити їх із нашого повітряного простору акуратно й без ескалації", — зазначив Рютте в уривку, поширеному виданням Clash Report.

Він назвав таку відповідь пропорційною і підкреслив, що стриманість НАТО є проявом сили, а не слабкості.

"Якби ми були слабкі, можливо, реагували б різко. Але ми сильніші, тому і відповідаємо виважено", — додав Рютте.

Раніше, у вересні, Рютте підтримав заяву президента США Дональда Трампа щодо права країн НАТО збивати російські дрони або літаки у разі загрози. Водночас він наголосив: такий крок можливий лише тоді, коли це дійсно необхідно.

За останній час інциденти з російською авіацією почастішали. Наприкінці вересня — на початку жовтня — винищувачі НАТО тричі за тиждень здіймалися в небо над Балтійським регіоном для перехоплення літаків РФ.

Йдеться про транспортні АН-12 та АН-72, які летіли без належних ідентифікаторів, а також про винищувачі СУ-30, МІГ-31 і Су-35, що супроводжували ці рейси. Частина з них порушувала правила міжнародних польотів: без транспондерів та затверджених маршрутів.

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп перебуває на фінальному етапі ухвалення рішення про передачу Україні крилатих ракет Tomahawk. За інформацією Kyiv Post, це рішення має не лише військову, а й дипломатичну мету — Вашингтон очікує, що інші союзники, зокрема Німеччина, наслідуватимуть американський приклад і активізують власну підтримку Києва.