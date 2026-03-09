Україна визначила несподівану роль в війні на Близькому Сході: озвучено гучну заяву

Україна готова ділитися своїм бойовим досвідом і технологічними напрацюваннями, отриманими під час війни, щоб допомогти партнерам США на Близькому Сході. Водночас Київ розраховує на додаткову підтримку союзників у протистоянні російській агресії. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю The New York Times.

Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, українські фахівці з безпілотних систем уже були направлені до Йорданії, де вони допомагають зміцнювати захист американських військових баз від атак дронів. Крім того, Україна планує відправити більше експертів до країн Близького Сходу, щоб консультувати їх щодо протидії іранським безпілотникам "Шахед", які Росія активно застосовує проти українських міст.

Як зазначає видання, держави регіону нині змушені використовувати дорогі системи протиповітряної оборони для боротьби з дронами.

"Тепер, коли вони також стали мішенню для шахів, країни Перської затоки шалено запускають дорогі ракети-перехоплювачі Patriot. Це еквівалентно використанню базуки, щоб убити муху", — наголошує видання.

Водночас Україна сама гостро потребує сучасних систем ППО. Росія регулярно обстрілює українські міста балістичними ракетами, і саме комплекси Patriot можуть ефективно їх перехоплювати.

Зеленський припустив, що одним із можливих варіантів співпраці може стати обмін технологіями та допомогою

"Можливо, їх можна було б обміняти на українські безпілотники-перехоплювачі", — сказав Зеленський.

Нещодавно президент також повідомив, що після атак іранських дронів кілька країн Близького Сходу звернулися до України за експертною підтримкою. За його словами, Київ готовий допомагати партнерам, однак розраховує на взаємну підтримку з боку Заходу — зокрема на постачання ракет для систем ППО Patriot.

