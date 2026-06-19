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Навроцький розгромив вірогідність вступу України до ЄС: озвучено серйозну загрозу

Заява Навроцького пролунала на тлі загострення українсько-польських дискусій щодо історичних питань та вступу України до ЄС

19 червня 2026, 15:55
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Клименко Елена

Президент Польщі Кароль Навроцький висловив занепокоєння щодо можливих наслідків вступу України до Європейського Союзу для польського сільського господарства. Відповідну заяву він зробив під час виступу на аграрному форумі AgroLiga 2025, де обговорювалися перспективи розвитку фермерства та виклики, що постають перед виробниками в умовах змін на європейському ринку.

Навроцький розгромив вірогідність вступу України до ЄС: озвучено серйозну загрозу

Фото: з відкритих джерел

Під час спілкування з представниками аграрної галузі польський лідер наголосив, що підтримує прагнення України до інтеграції в європейську спільноту. Водночас, за його словами, Варшава повинна насамперед захищати власні економічні інтереси та конкурентоспроможність польських виробників.

"Я також визнаю, що вступ України до Європейського Союзу становить загрозу для польського сільського господарства. Я президент Польщі і, розуміючи прагнення України, завжди підтримуватиму добре ставлення до польських фермерів та польської сільськогосподарської продукції", – заявив Навроцький. 

Окрему увагу глава держави приділив європейській аграрній політиці. Зокрема, він торкнувся теми "Зеленої угоди" ЄС, а також рішень європейських інституцій, які безпосередньо впливають на діяльність фермерських господарств та умови роботи аграрного сектору.

Заява президента Польщі пролунала в період активних дискусій між Києвом і Варшавою. Останнім часом сторони неодноразово обговорювали питання історичної пам’яті, двосторонніх відносин та перспектив подальшого просування України на шляху до членства в Європейському Союзі.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські міста можуть опинитися під загрозою нових масованих ударів у відповідь за руйнування української інфраструктури та втрати серед цивільного населення. За даними Defence Express, Україна наближається до етапу, коли зможе застосовувати скоординовані групи ракет-дронів "Рута" проти об’єктів на території РФ.

 



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