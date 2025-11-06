Польща не вірить у наближення миру в Україні: до чого готуватиме 400 тисяч людей

Загроза з боку РФ не тільки не меншає, але навіть збільшується в рази. Тому Польща запускає пілотну програму загальної оборонної підготовки. Під час неї кожен повнолітній громадянин матиме змогу пройти одноденні курси. Про це розповів віце-прем'єр-міністр та міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш.

Польські військові. Фото: з відкритих джерел

Програма універсальної оборонної підготовки wReady стартує 22 листопада та триватиме до 14 грудня.

Участь у програмі можуть взяти повнолітні громадяни Польщі, а загальний ліміт пілотного етапу складає 25 000 осіб. Навчання проходитимуть у вихідні, триватимуть один день та охоплюватимуть кілька напрямків: безпека, виживання, медицина, кібергігієна.

Реєстрація вже відкрита. Бажаючі можуть вибрати курс та локацію на карті. Загалом програму реалізують 132 підрозділи, переважно зі складу Військ територіальної оборони, за участю Оперативного командування ЗС.

У Міністерстві національної оборони наголошують, що оборонна підготовка не є військовою службою, не передбачає складання присяги чи зарахування до резерву, а має на меті навчити базовим навичкам поведінки у складних ситуаціях — від повеней та ДТП до потенційних загроз безпеці.

За словами Косиняка-Камиша, програма має досягти повної готовності на початку 2026 року.

Наступного року Міністерство планує навчити близько 400 000 осіб у різних форматах: індивідуально, у групах, у рамках проекту "Освіта з армією", резервної підготовки та добровільної служби.

Важливо відзначити, що ця оборонна програма розроблялася протягом останніх шести місяців і тепер доступна для кожного, хто хоче отримати ключові практичні навички для дій у надзвичайних ситуаціях.

