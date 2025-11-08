logo_ukra

Головна Новини Світ Польща Польща ухвалила нові рішення щодо українських біженців: що тепер зміниться
Польща ухвалила нові рішення щодо українських біженців: що тепер зміниться

Польський Сейм відхилив законопроект Навроцького про допомогу українським біженцям

8 листопада 2025, 07:40
Польський парламент остаточно визначив правила перебування українців у країні. Для більшості українців, які перебралися до Польщі, рятуючись від війни в Україні, вони не дуже сподобаються.

Польща ухвалила нові рішення щодо українських біженців: що тепер зміниться

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

Польський Сейм фактично забракував альтернативний законопроект президента Кароля Навроцького щодо допомоги українським біженцям.

Повідомляється, що 244 депутати проголосували за відхилення ініціативи, вважаючи документ дублюванням вже ухваленого закону.

Раніше Навроцький наклав вето на урядовий варіант та запропонував свій проект, але парламент залишив у силі попередні рішення.

Чинний закон, ухвалений ще у вересні 2025 року, продовжує легальний статус перебування українських громадян у Польщі до 4 березня 2026 року. Однак документ запроваджує суворіші критерії отримання фінансової підтримки.

Тепер на допомогу зможуть розраховувати лише ті українці, які офіційно працюють у Польщі, а їхні діти навчаються у місцевих школах.

Виняток передбачено лише для сімей, де виховуються діти з інвалідністю.

Згідно з новими нормами, українці без офіційного працевлаштування втратять доступ до низки пільг. Зокрема, йдеться про безкоштовну медичну реабілітацію, лікування від залежностей, участь у державних програмах охорони здоров'я та частину стоматологічних послуг.

Читайте також на порталі "Коментарі" — загроза з боку РФ не тільки не меншає, але навіть збільшується в рази. Тому Польща запускає пілотну програму загальної оборонної підготовки. Під час неї кожен повнолітній громадянин матиме змогу пройти одноденні курси. Про це розповів віце-прем'єр-міністр та міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш.




Джерело: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-sejm-odrzucil-projekt-prezydenta-nawrockiego,nId,8038883
