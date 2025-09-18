Польща ухвалила новий закон щодо українців: що зміниться

Сенат Польщі підтримав новий закон про іноземців та підтримку громадян України. Документ закріплює продовження перебування українців у країні та запроваджує низку обмежень щодо соцдопомоги та медпослуг. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Польське радіо".

Українці у Польщі. Фото: з відкритих джерел

Сенат Польщі затвердив закон про іноземців та допомогу громадянам України. Документ розробили після того, як президент Кароль Навроцький наклав вето на попередню ініціативу щодо статусу українців.

За підсумками голосування на підтримку проекту віддали свої голоси 57 сенаторів, проти висловилися 32, що утрималися не було. Оскільки Сенат не став вносити змін у варіант, раніше ухвалений Сеймом, закон вважається остаточно затвердженим і направлений на підпис президенту.

Одним із ключових положень стало продовження легального перебування в Польщі для українців, які залишили країну через війну, до 4 березня 2026 року. При цьому закон посилює контроль за наданням соцпідтримки іноземцям. Зокрема, програма 800+ тепер буде безпосередньо пов'язана із трудовою діяльністю та навчанням дітей у польських школах. Винятки передбачені для дітей з інвалідністю.

Крім того, документ запроваджує нові обмеження на доступ дорослих громадян України до медичних послуг. Йдеться про програми лікарського забезпечення, стоматологічне лікування та лікувальну реабілітацію.

Наразі українці користуються тимчасовим захистом у Польщі до кінця вересня 2025 року. У разі відсутності нових рішень це могло б призвести до проблем із легальним працевлаштуванням.

Читайте також на порталі "Коментарі" — польські прикордонники тестують нову систему контролю на кордоні з Україною. У Державній прикордонній службі України повідомили про зміни.

Зазначається, що у деяких пунктах пропуску польські прикордонники розпочали тестування нової біометричної системи контролю. У Держприкордонслужбі пояснили, що вона передбачає зчитування осіб та відбір відбитків пальців як під час в'їзду, так і виїзду з України. Через додаткові процедури оформлення громадян може тривати дещо довше.