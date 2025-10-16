logo_ukra

Головна Новини Світ Росія Блекаути докотилися до Росії: дрони спричинили хаос відразу у двох регіонах
commentss НОВИНИ Всі новини

Блекаути докотилися до Росії: дрони спричинили хаос відразу у двох регіонах

Російські чиновники стверджують, що ППО відбила атаку дронів, а пошкодження спричинили не прямі удари, а падіння уламків.

16 жовтня 2025, 09:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

У ніч на 16 жовтня в Росії знову зафіксували наслідки атак безпілотників. Вибухи пролунали у Волгоградській області, а частина населених пунктів у цьому регіоні, а також у сусідній Воронезькій області залишилися без електроенергії.

Блекаути докотилися до Росії: дрони спричинили хаос відразу у двох регіонах

Фото: з відкритих джерел

Місцева влада заявила, що це сталося внаслідок масованої дронової атаки. За словами губернатора Волгоградщини Андрія Бочарова, російські системи протиповітряної оборони нібито збили всі безпілотники, а пошкодження енергетичних об'єктів викликані саме "падінням уламків". У Новомиколаївському районі від уламків загорілася підстанція ЛЕП "Балашовська". Пожежу, за його словами, вдалося швидко локалізувати.

Водночас губернатор Воронезької області Олександр Гусєв підтвердив, що кілька населених пунктів тимчасово знеструмлені. Причиною він назвав наслідки атаки БпЛА, що відбулася в сусідньому регіоні. В обох областях тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Зазначимо, що в останні тижні Росія дедалі частіше стикається з ударами по власній енергетичній інфраструктурі. Раніше без світла залишалися райони Бєлгородської та Курської областей. Це сталося після чергових обстрілів Харкова з боку російської армії. За словами очільника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, удари по прикордонних регіонах РФ можуть бути відповіддю на ці атаки.

Попри заяви про ефективну роботу ППО, все частіше в російських регіонах виникають проблеми зі світлом, водопостачанням і транспортом. Ситуація демонструє, що війна, яку РФ веде проти України, поступово повертається на її власну територію. 

Як вже писали "Коментарі", у ніч з 15 на 16 жовтня Росія провела масштабний комбінований ракетно-дроновий удар по різних регіонах України. Вибухи пролунали на території Полтавської, Харківської та інших областей.



