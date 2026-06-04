У Росії різко відреагували на заяви західних політиків щодо майбутнього України в НАТО, заявивши про нібито позбавлення Москви впливу на ключові безпекові рішення. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв’ю телеканалу RT висловив невдоволення позицією союзників України та коментарями керівництва НАТО.

Зокрема, обурення в Москві викликали слова генерального секретаря Альянсу Марка Рютте, який під час візиту до Києва підтвердив, що Україна має перспективу членства в НАТО. Лавров у відповідь припустив, що нібито існують попередні домовленості між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом щодо блокування вступу України до Альянсу, хоча офіційних підтверджень цьому немає.

Очільник російського МЗС також різко розкритикував позицію західних партнерів України, заявивши, що вони ігнорують думку США в особі Дональда Трампа. За його словами, в НАТО нібито "не зважають" на розбіжності між союзниками та продовжують підтримувати курс Києва на євроатлантичну інтеграцію.

Окремо Лавров висловив сумнів щодо перспектив вступу України до Європейського Союзу, припустивши, що такий крок може створити серйозні внутрішні проблеми для самого ЄС. На його думку, розширення блоку за рахунок України може призвести до його дестабілізації, хоча подібні оцінки не поділяються офіційними структурами Євросоюзу.

Також глава МЗС РФ прокоментував заяви держсекретаря США Марко Рубіо, який раніше висловив сумнів у готовності Росії припинити бойові дії. Лавров назвав такі оцінки "дивними", нагадавши про зустріч в Анкориджі у серпні минулого року, де, за його словами, обговорювалися пропозиції щодо можливого початку переговорного процесу та зниження інтенсивності бойових дій.

Портал "Коментарі" вже писав, що українські безпілотники почали демонструвати високу ефективність проти російських залізобетонних укриттів для бойової авіації, які були зведені на військових аеродромах РФ. У російських пропагандистських і так званих "воєнкорівських" колах уже змушені визнавати: подібні споруди не забезпечують гарантованого захисту літаків.