Масштаби застосування тортур у РФ тепер зростатимуть: яке рішення ухвалив Кремль

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з Європейської конвенції про запобігання тортурам. Це означає, що масштаби застосування тортур у РФ тільки зростатимуть. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

В'язниця в РФ. Фото: із відкритих джерел

Аналітики зазначили, що Росія вже давно не дотримується зобов'язань Конвенції проти тортур і масово застосовує тортури до українських полонених.

"Відтепер у РФ прибрали навіть формальну заборону на нелюдське поводження із ув'язненими", — йдеться у повідомленні Центру.

Також там нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Кремль послідовно демонтує в РФ залишки демократичних інститутів, посилює покарання за будь-яку нелояльність до влади і відмовляється від міжнародних зобов'язань з прав людини, які раніше взяли на себе.

Російський диктатор Володимир Путін 29 вересня підписав закон про денонсацію Європейської конвенції щодо запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

Раніше парламент РФ схвалив вихід із угоди, яку Москва ратифікувала у 1998 році.

Відтепер Росія зобов'язана допускати міжнародних інспекторів до своїх в'язниць. Також скарги від російських ув'язнених до Європейського комітету щодо запобігання катуванням більше не розглядатимуться.

Європейська конвенція про запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню була прийнята Радою Європи в 1987 році.

Згідно з документом, країни-учасниці зобов'язані: не допускати тортур та нелюдського поводження в місцях позбавлення волі; надавати незалежний міжнародний контроль за дотриманням цих стандартів; допускати інспекторів Європейського комітету із запобігання тортурам (CPT) у в'язниці, колонії та інші місця утримання.

Конвенція діє паралельно з Європейською конвенцією з прав людини та вважається одним із ключових інструментів захисту прав людини в Європі.

