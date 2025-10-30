Нові показники по ключових галузях економіки РФ: чи справді ситуація для Путіна патова

Обвал економіки рф продовжився. В рф почали виходити перші статистичні дані за підсумками 9 місяців 2025 року. Як і в усіх країнах колишнього СРСР, дані виходили неспішно і, як правило, звітність викладали ті, хто завершив квартал непогано і поспішав поділитись хорошими новинами зі своїми інвесторами та кредиторами. Втім, навіть в таких умовах жодного приводу для оптимізму росіяни не мали. Про це розповів економіст, член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.

Рублі. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, перші дані наступні: виробництво вантажних вагонів за 9 місяців знизилося на 24,2% (перевезення РЖД знижуються, вагони звісно нікому не потрібні, а на папері ВВП зростає). Виробництво вантажівок знизилось на 30,4%, автобусів – на 34,9%, легкових автомобілів – на 2,7%. Ділова активність малого та середнього бізнесу за даними державного оборонного банку ПСБ знизилась до мінімуму з грудня 2022 року.

Почали приходити "привіти" від промислових та транспортних компаній: у металургійного холдингу Сєвєрсталь виторг за 9 місяців впав на 14%, EBITDA рухнула на 40%, прибуток впав на 57% і фактично існував тільки на папері. Норнікель прозвітував про падіння виробництва нікелю на 4%, міді – на 7%, паладію – на 9%, платини – на 10%. Дотаційне Русгідро "порадувало" уряд рф зниженням виробництва електроенергії за 9 місяців майже на 3%. Совкомфлот завершив 9 місяців зі збитком 0,67 млрд рублів. Тут все зрозуміло: санкції, офіційні перевезення нафти не користуються попитом, кораблі в простої, через те і збиткова робота.

"Зненацька у вогонь економічної статистики підлила бензину Федеральна митна служба. Голова ФМС красиво доповідав особисто путіну про виконання 75% планів на 2025 рік. Після його доповіді з’ясувалось, що на 2025 рік ФМС мала завдання перерахувати до бюджету 6 трлн рублів, але аналіз більш раннього варіанту бюджету на 2025 рік показав, що у ФМС було завдання перерахувати 8 трлн рублів. Тобто мінфін рф тихенько знизив план для ФМС на 2 трлн рублів. Таким чином, і путін, і голова ФМС рф Пікалєв публічно осоромились, але їм не в перший і не в останній раз", – зазначив економіст.

Підсумовуючи Віталій Шапран зауважив, що перший забір статистики показує, що третій квартал був провальним для рф, і четвертий квартал точно не буде кращим. ВВП рф точно не зросте на 1%, а якщо і зросте, то тільки завдяки художній майстерності Росстату.

