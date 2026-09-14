Новий фронт для Кремля: як напад Росії на Європу змінить перебіг війни в Україні

Гіпотетична ескалація та відкриття Росією другого фронту проти країн Європи радикально переформатує всю геополітичну архітектуру світу, де Україні судилося відіграти ключову роль. З одного боку, Москва буде змушена розпорошити свої військові та логістичні ресурси на тисячі кілометрів нової лінії зіткнення, що послабить її тиск на українському театрі воєнних дій. З іншого — Україна миттєво перетвориться на стратегічний тил та головний плацдарм для контрнаступу НАТО, отримавши безпрецедентну пряму інтеграцію в оборонні структури Заходу, попри неминуче зростання глобальних інфраструктурних та ядерних ризиків. Портал "Коментарі" звернувся з цим питанням до провідних чат-ботів штучного інтелекту.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Gemini від Google зазначає, що гіпотетичне повномасштабне вторгнення Росії в країни Європи радикально змінить геополітичний статус України, перетворивши її з основного фронту на стратегічний тил та ключовий плацдарм для контрнаступу НАТО. За такого сценарію інтенсивність бойових дій безпосередньо на території України, ймовірно, знизиться, оскільки Кремль буде змушений розтягнути свої виснажені ресурси та логістику на тисячі кілометрів нового європейського фронту. Водночас Україна миттєво інтегрується в оборонну архітектуру Заходу: західна військова допомога перетвориться на пряме союзницьке забезпечення, а українські Сили оборони, маючи унікальний багаторічний досвід конвенційної війни проти РФ, стануть головною ударною силою для ліквідації російського угруповання на східному фланзі.

З іншого боку, переростання конфлікту у глобальну війну несе для України серйозні інфраструктурні та гуманітарні ризики. Сторонам доведеться діяти в умовах потенційної загрози застосування тактичної ядерної зброї, де українські логістичні вузли та військові об'єкти залишатимуться пріоритетними цілями для Кремля. Крім того, європейські країни, захищаючи власні кордони, мобілізують свої промислові потужності під потреби національних армій, що на перших етапах може спричинити хаос у постачанні дефіцитних боєприпасів та техніки. Головним завданням для Києва в цій конфігурації стане максимально швидке перехоплення ініціативи для повної деокупації власних територій, поки Москва намагатиметься вести війну на виснаження проти всього євроатлантичного блоку.

ChatGPT від OpenAI наголошує, що якщо Росія наважиться на повномасштабне вторгнення на територію країни ЄС і НАТО, для України це означатиме різке переформатування всієї безпекової ситуації в Європі. Найважливішою зміною стане те, що війна перестане бути лише російсько-українським конфліктом і фактично перетвориться на пряме протистояння Росії з НАТО. У такому випадку союзники будуть змушені значно збільшити військове виробництво, перекидання сил та озброєнь до східного флангу Альянсу. Для України це потенційно означає ще більшу військову підтримку, адже українська армія залишатиметься одним із ключових факторів стримування Росії.

Водночас на першому етапі може виникнути і негативний ефект: частину ресурсів, систем ППО, боєприпасів та іншого озброєння партнери можуть спрямовувати безпосередньо на захист території НАТО. Проте стратегічно для України такий сценарій був би надзвичайно небезпечним. Росія могла б спробувати одночасно розширити удари по українській території, використовуючи хаос і перевантаження європейських систем протиповітряної оборони. З'явився б ризик масштабної ескалації, кібератак, ударів по критичній інфраструктурі та нових хвиль біженців.

Крім того, прямий напад на державу НАТО створив би для Кремля принципово іншу ситуацію: Альянс отримав би політичні та правові підстави для колективної відповіді відповідно до статті 5. Тому для України парадоксальною була б ситуація: короткостроково — різке зростання воєнних ризиків, але середньо- та довгостроково — потенційне посилення позицій Києва, прискорення інтеграції України в європейську систему безпеки та значне послаблення здатності Росії вести затяжну війну одночасно проти України і НАТО.