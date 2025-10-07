Потужні вибухи пошкодили російську АЕС: гучні деталі інциденту

Російська компанія "Росенергоатом" повідомила, що в ніч на 7 жовтня на території поблизу Нововоронезької атомної електростанції нібито було зафіксовано атаку з боку бойового безпілотника, який, за їх словами, належить Збройним силам України.

Фото: з відкритих джерел

Про це йдеться в офіційній заяві компанії, опублікованій у російських ЗМІ та соціальних мережах.

Згідно з інформацією, дрон був нібито виведений з ладу системами радіоелектронної боротьби у районі шостої градирні атомної станції. Після цього, як стверджують у "Росенергоатомі", безпілотник зазнав детонації після зіткнення з баштовою випарною градирнею енергоблока №6.

У компанії також запевняють, що ситуація на об'єкті залишилася стабільною: рівень радіаційного фону на території станції та у навколишній зоні не перевищує природних показників.

На цьому тлі згадується нещодавній інцидент в Україні: на початку жовтня через ракетну атаку РФ місто Славутич у Чернігівській області залишилося без світла, через що Чорнобильська АЕС опинилася в режимі блекауту. Зовнішнє живлення було відновлено через 16 годин.

Крім того, 2 жовтня президент РФ Володимир Путін пригрозив Україні можливим ударом по її атомних об'єктах, звинувативши Київ у спробах атакувати інфраструктуру Запорізької АЕС. Він натякнув на "дзеркальні дії" у відповідь.

Як вже писали "Коментарі", Європейська громадськість демонструє меншу підтримку збільшення оборонного бюджету, навіть попри зростання напруги через дії Росії. Про це свідчать результати опитування, проведеного аналітичною платформою Polling Europe на замовлення видання Euractiv.