logo_ukra

BTC/USD

64099

ETH/USD

1877.72

USD/UAH

44.83

EUR/UAH

51.78

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Приїзд Путіна в Новосибірськ: місто терміново перетворюють на "потьомкінське село"
commentss НОВИНИ Всі новини

Приїзд Путіна в Новосибірськ: місто терміново перетворюють на "потьомкінське село"

У Новосибірську терміново ремонтують дороги та фасади перед візитом Путіна, створюючи "потьомкінське село".

10 серпня 2026, 15:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Новосибірську російська влада поспіхом взялася за благоустрій міста на тлі очікуваного візиту Володимира Путіна. Місцеві чиновники терміново ремонтують дороги, перекладають асфальт і приводять до ладу фасади будівель, створюючи показову картинку для російського диктатора.

Приїзд Путіна в Новосибірськ: місто терміново перетворюють на "потьомкінське село"

Новосибірськ терміново готують до візиту Путіна

Як повідомляє Nexta, підготовка до візиту Путіна в Новосибірськ має характер екстрених робіт. Очікується, що таким чином влада хоче продемонструвати очільнику Кремля благополучний стан міста, хоча Путін не відвідував Новосибірську область і 2018 року.

Приїзд Путіна в Новосибірськ: місто терміново перетворюють на ”потьомкінське село” - фото 2

Приїзд Путіна в Новосибірськ: місто терміново перетворюють на ”потьомкінське село” - фото 2

Приїзд Путіна в Новосибірськ: місто терміново перетворюють на ”потьомкінське село” - фото 2

За даними ресурсу, подібна практика вже спостерігалася перед поїздками російського диктатора до інших регіонів. Зокрема, в Іркутську та Красноярську перед його приїздом тимчасово знижували ціни на бензин, а після від'їзду Путіна вони поверталися до попереднього рівня.

На тлі атак України по РФ Путін частіше відвідує віддалені регіони країни. З червня 2026 року серед напрямків його поїздок переважають Сибір та інші території, де нижчою є загроза атак українських безпілотників. 24 липня Путін побував на авіаційному заводі в Іркутську, наступного дня зустрівся з президентом Казахстану в Омську, а 3 серпня здійснив неанонсований візит до Красноярського краю.

Що означає "потьомкінське село"

Вислів "потьомкінське село" використовують для опису показового благоустрою або бутафорії, покликаної приховати реальні проблеми та створити ілюзію добробуту. Походження ідіоми пов'язують з князем Григорієм Потьомкіним, який нібито наказував створювати декоративні поселення вздовж маршруту Катерини II під час її подорожі до Криму 1787 року. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що легенда хокею Гашек розповів, яким має бути кінець для Путіна.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/nexta_live/121827
Теги:

Новини

Всі новини