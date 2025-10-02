Путін хоче поліпшити відносини з Вашингтоном: чи готовий він, заради цього припинити війну

Путинський режим тисне на Вашингтон ядерними загрозами та економічними стимулами з метою нормалізації відносин, але при цьому відкидає переговори з Україною та навмисне затягує війну. Про це йдеться у оновленому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

Аналітики нагадали слова заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова від 1 жовтня про те, що третій раунд американо-російських обговорень для вирішення "спірних питань" між державами "обов'язково відбудеться до кінця осені", але конкретну дату ще не погоджено.

Він також зазначив, що Москва очікує на відповідь президента США Дональда Трампа щодо нещодавньої пропозиції Володимира Путіна продовжити дію Договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь — III (START).

Цей документ набрав чинності 5 лютого 2011 року, але Кремль пропонує продовжити його на один рік після завершення дії 5 лютого 2026 року.

Крім того, Рябков наголосив, що США мають або "рухатися до стабілізації" з Росією, або вступити в нову гонку озброєнь, якій Москва протистоїть, але "гарантовано забезпечить власну безпеку".

У той же час представник Кремля Дмитро Пєсков 1 жовтня заявив, що Росія не може планувати контакти на високому рівні з Україною, оскільки Київ зупинив переговорний процес.

На думку експертів Інституту вивчення війни, всі меседжі доводять спроби Росії нормалізувати двосторонні відносини зі США з економічною та політичною вигодою.

Водночас, зазначили аналітики, Кремль затягує війну в Україні для отримання додаткових переваг на полі бою та перешкоджає мирним зусиллям.

"Росія також намагається дискредитувати Україну, безпідставно звинувачуючи Київ у зупинці переговорного процесу, щоб відволікти від жорстких вимог Москви, які фактично зводяться до повної капітуляції країни", — йдеться у звіті ISW.

