Росія у вогні: у Петербурзі уражено важливий об'єкт

Невідомі безпілотники вдарили по нафтовому терміналу в порту Санкт-Петербурга, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. На ранок вибухи продовжилися і вогонь поширився ще сильніше.

Петербург атакували дрони. Фото: із відкритих джерел

Атака на порт у Петербурзі розпочалася у ніч проти 3 червня. Після попередження про дронову небезпеку в порту міста почало вибухати. У Мережі поширили багато кадрів з місця НП — на відео чути сильні бавовни та помітно сильне загоряння, яке супроводжується товстими стовпами чорного диму.

Пабліки, де розповсюдили кадри, одразу ж написали про пожежу на нафтовому терміналі в порту. Відомо, що горіли резервуари з нафтою.

Під ранок вибухи продовжилися і пожежа стала ще більш масштабною.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко близько шостої ранку повідомив у Telegram про збитих над регіоном 30 безпілотників. Проте пожежу у порту чиновник не прокоментував.

Варто звернути увагу, що АТ "Петербурзький нафтовий термінал" — це найбільший із нафтопереробних комплексів на північному заході Росії.

На його території загальною площею 37 га знаходиться 21 резервуар для зберігання світлих та темних нафтопродуктів. Пропускна спроможність – 12,5 млн тонн на рік.

Термінал визнано підприємством, що має стратегічне значення для забезпечення безпеки РФ. З 2000 року АТ включено до Реєстру суб'єктів природних монополій.

За даними "СПАРК-Інтерфакс", виторг нафтового терміналу в Петербурзі за 2024 рік склав 8,6 млрд руб., Прибуток — 5,8 млрд руб. У 2020 році було відвантажено 8,2 млн. тонн нафтопродуктів.

Особливої пікантності тому, що сталося, додає той факт, що з 3 по 6 червня в Петербурзі мав пройти Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ).

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