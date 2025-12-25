Росія здригалася від вибухів: куди прицільно влучили дрони

Невідомі дрони атакували порт Темрюка в Краснодарському краї Росії, внаслідок чого сталося загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили в оперштабі Краснодарського краю, загальна площа пожежі складає близько 2 тис. кв. метрів. До гасіння спалаху залучили 70 осіб та 18 одиниць техніки, у тому числі співробітники ГУ МНС Росії по Краснодарському краю.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють спеціальні та екстрені служби.

"Пошкодження отримали кілька виробничих будівель та сільськогосподарська техніка підприємства у с. Миколаївка Щербинівського району. Загоряння, що виникли, оперативно ліквідували", — йдеться в оперштабі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Тульській області Росії невідомі дрони атакували ВАТ "Єфремівський завод синтетичного каучуку". Місцеві повідомляли в пабликах про щонайменше 10 вибухів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 23 грудня невідомі безпілотники атакували місто Будьонівськ Ставропольського краю Росії. Місцева влада підтвердила пожежу в промисловій зоні, а в соцмережах повідомляють про потрапляння до нафтохімічного заводу "Ставролен".

Раніше "Коментарі" писали – у ніч проти 11 грудня невідомі безпілотники атакували російське місто Великий Новгород. За попередніми даними, під удар потрапив хімічний завод, на території якого спалахнула пожежа. У соцмережах з'явилися відео, на яких видно сильну пожежу та заграву над промисловим об'єктом. Повідомлялося, що метою атаки, з ймовірністю, став хімічний завод "Акрон".



