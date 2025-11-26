Російського телеведучого, відомого пропагандиста Володимира Соловйова намагалися вбити за допомогою отруєної піци. Про це повідомляє кореспондент пропагандистської агенції ТАСС із зали Другого Західного окружного військового суду, де розглядається справа про замах на журналіста.

Російського пропагандиста Соловйова хотіли вбити: у суді згадують про ГУР МО України

Під час засідання суду було оголошено аудіозапис, зроблений у квартирі одного з обвинувачених у справі – Андрія Пронського. "Ось, наприклад, ми встановлюємо адресу Соловйова, відстежуємо його замовлення через "Яндекс їжу", перехоплюємо замовлення та підсовуємо йому отруєну піцу", — розповідає на записі свій план Пронський іншому співучаснику Володимиру Бєлякову та іншим фігурантам справи.

У ході цієї розмови також було висунуто інший план — нанести отруйні речовини на кермо та інші частини салону автомобіля. У результаті ідеї з отруєнням було вирішено відмовитися, оскільки він ненадійний. Обвинувачені вирішили підірвати машину телеведучого за допомогою СВП.

Пронський під час допиту в суді заявив, що цей аудіозапис змонтований. Біляков же заявив, що відчуває до Соловйова політичну ненависть. Він також повідомив, що стежив за машиною журналіста, щоб її спалити, проте наголосив, що вбивати Соловйова не збирався.

Суть справи

На лаві підсудних Андрій Пронський, Тимофій Мокій, Володимир Біляков, Володимир Степанов, Максим Дружинін, Андрій Волков та Денис Абраров. Ще одного обвинуваченого — Володимира Стрижакова — визнано неосудним і направлено на примусове лікування.

Фігуранти справи звинувачуються в організації діяльності терористичної організації, публічних закликах до здійснення терористичної діяльності, порушення ненависті або ворожнечі, незаконному обігу зброї та боєприпасів, вибухових речовин, навмисному знищенні або пошкодженні майна, терористичному акті, приготуванні до вбивства, а також

За версією звинувачення, організатором замаху на Соловйова є Пронський. Він отримував завдання через Telegram від працівників ГУР Міноборони України. Так, один з них, Дериглазов, 4 квітня 2022 року запропонував Андрію Пронському за матеріальну винагороду вчинити замах на журналіста Володимира Соловйова.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що головний пропагандист Росії Володимир Соловйов у своїй програмі закликав знищити низку українських міст, і навіть розповів, як саме. Про це повідомляє портал "Коментарі" із посиланням на інформацію Центру протидії дезінформації РНБО.