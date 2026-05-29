Російське суспільство тривалий час демонструє високий рівень конформізму. Попри жорсткі санкції та затяжну війну проти України, масових антиурядових виступів у РФ не відбулося. Проте тотальний контроль Кремля не є вічним. Існують критичні тригери, здатні вивести людей на вулиці. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які події чи умови змусять росіян вийти на протести проти влади.

Чат-бот Chat GPT зазначає, що у найближчій перспективі масові політичні протести у РФ залишаються малоймовірними. Страх репресій, контроль інформаційного простору й відсутність сильних опозиційних структур працюють на користь Кремля. Але ризик локальних соціальних протестів через економіку, мобілізацію або регіональні кризи поступово зростає. Якщо кілька криз накладуться одночасно, то протестний потенціал може перейти з латентного стану у відкриту фазу.

Чат-бот Gemini вважає, що масштабних політичних протестів "за демократію" у РФ найближчим часом не буде. Натомість реальну загрозу для Кремля становитимуть стихійні соціально-економічні та регіональні бунти. Суспільне невдоволення накопичується через непомірні воєнні витрати та інфляцію. Якщо влада наважиться на масову примусову мобілізацію або відбудеться критичний збій у житлово-комунальній сфері великих міст, це спровокує лавиноподібний локальний спротив. Такі виступи матимуть хаотичний характер. Але саме вони через внутрішній розкол еліт здатні паралізувати силову вертикаль режиму.

Чат-бот Grok прогнозує, що масові протести проти влади малоймовірні у найближчі місяці. Російське суспільство втомлене, атомізоване та боїться репресій. Економічні проблеми 2026 року можуть викликати локальні страйки та скарги, але не загальнонаціональний вибух. Для справжніх протестів потрібне одночасне поєднання економічного колапсу, нових великих втрат на війні та явного розколу в елітах. Без цього Кремль продовжить утримувати контроль через силу та телебачення. Зміни можливі лише за умови тривалого накопичення невдоволення, яке переросте в організований тиск. Історично росіяни рідко бунтують, але коли процес починається, він може розвиватися швидко.

У висновку штучний інтелект сходиться в одному: найближчим часом Росії не загрожують масштабні політичні протести, спрямовані на зміну влади. Кремль поки утримує контроль завдяки репресивному апарату, інформаційному впливу та слабкості організованої опозиції. Водночас накопичення економічних проблем, можливі нові хвилі мобілізації та внутрішні конфлікти серед еліт поступово підвищують рівень суспільного невдоволення. Найреальнішим сценарієм виглядають не масові демократичні мітинги, а локальні соціальні бунти, які можуть спалахувати через конкретні кризи. Якщо ж кілька сильних потрясінь збігатимуться у часі, ситуація здатна розвиватися значно швидше та менш передбачувано, ніж це здається сьогодні.

