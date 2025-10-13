Особисті речі відомого радянського актора, поета та виконавця пісень Володимира Висоцького будуть продані на торгах аукціонного будинку Drouot.

У Монако продадуть посмертну маску радянського співака та актора за 100-120 тис. євро

Лоти на аукціон надала вдова Висоцького — французька актриса та співачка російського походження Марина Владі.

Найдорожчим лотом майбутніх торгів стала посмертна маска Висоцького, виготовлена ​​зі сплаву бронзи та срібла. На звороті маски червоним маркером написано дату — 1980 — рік смерті співака та ініціали Владі — MV. Оцінна вартість реліквії знаходиться в діапазоні 100-120 тис. євро.

Ще один лот — останній вірш Висоцького, від руки написаний бардом на картонці з туристичного агентства. "І знизу крига, і зверху. Маюся між…", — написав поет 11 червня 1980 року, за півтора місяці до своєї смерті. Оціночна ціна лота складає 10-15 тисяч євро.

Серед інших експонатів особистої колекції Владі — кілька фотографій її та Висоцького, виконаних різними фотографами у різні роки. Так, на торги виставлено "Портрет Марини Владі та Висоцького, 1975 рік у Нью-Йорку" авторства Леоніда Любяницького, кольорова фотографія Владі та Висоцького на одній з площ Риму роботи невідомого автора, чотири фотографії барда, зроблені Валерієм Плотніковим у 1975 році. Вартість фотокарток лежить у межах від 80 до 1200 євро.

Ще один лот, який безпосередньо стосується Владі-Висоцького — велика ікона, яку пара отримала на весілля в Москві в 1971 році. Очікується, що її новий власник заплатить за неї щонайменше 1,2 тисячі євро. До реліквії додається сертифікат автентичності, виданий Третьяковською галереєю.

Також Владі виставила на аукціон майже два десятки робіт художника Михайла Шемякіна, естімейт кожної з яких лежить у межах 600 євро. Дещо дорожче — у 2-3 тисячі євро оцінюється акварель Шемякіна під назвою "Борза і жінка".

Крім картин і фотографій, каталог торгів містить чимало прикрас, що належали Марині Владі. Серед них — каблучки з дорогоцінним камінням, золоті браслети, платинові брошки, авторучка і навіть два діаманти без обрамлення. Ціна кожного лота дуже відрізняється — так, жіночі годинники Boucheron можна придбати за 500-600 євро, а ось за кільце Cartier новому власнику доведеться віддати близько 15-20 тисяч євро. Марина Владі була останньою дружиною Володимира Висоцького і є автором спогадів про нього "Володимир, або перерваний політ".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що активісти "Деколонізація. Україна" звернулися до влади з вимогою демонтувати пам’ятник радянському поету, співаку та актору Володимиру Висоцькому.