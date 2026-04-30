У РФ прямо заговорили про наступника Путіна: розкрито несподіваний задум ФСБ
У РФ прямо заговорили про наступника Путіна: розкрито несподіваний задум ФСБ

Російський диктатор уже почав відповідати на критику на свою адресу

30 квітня 2026, 12:55
Автор:
Клименко Елена

Кремлівський диктатор Володимир Путін дедалі частіше стикається з критикою навіть з боку тих, хто ще донедавна публічно його підтримував. Серед таких — пропагандист Ілля Ремесло, який останнім часом різко висловлюється щодо чинної політичної системи в Росії та навіть допускає можливість внутрішнього перевороту в країні-агресорці.

Водночас існує припущення, що подібна риторика може бути частиною більш складної гри, а сам Ремесло — діяти в інтересах спецслужб. Таку думку озвучив політолог Олег Лісний, пояснюючи, що подібні фігури можуть використовуватися як інструмент тиску на різні групи впливу всередині Кремля. Йдеться насамперед про так звані "вежі", які не перебувають під прямим контролем силового блоку, пов’язаного з Путіним.

Експерт звертає увагу, що публічне озвучення можливих "наступників" для авторитарних лідерів зазвичай стає сигналом небезпеки для самих цих осіб. У таких системах влади подібні заяви можуть провокувати швидку та жорстку реакцію з боку керівництва. Саме тому найближчим часом стане зрозуміло, чи має під собою підґрунтя версія про роль ФСБ у цих процесах. За словами Лісного, Путін зазвичай діє на випередження і не чекає, поки загроза його позиціям стане реальною. 

Політолог також наголошує, що нині ризики зростають не стільки для самого очільника Кремля, скільки для окремих представників російської еліти, які можуть опинитися під ударом. Серед потенційних "мішеней" називають прем’єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра економічного розвитку Максима Решетнікова, помічника президента Олексія Дюміна, а також першого заступника керівника адміністрації Сергія Кірієнка. Усі вони, за оцінками експертів, можуть стати частиною внутрішньої боротьби за вплив у російській владі. 

Портал "Коментарі" вже писав, що 29 квітня відбулася телефонна розмова між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом. Під час спілкування сторони торкнулися одразу кількох міжнародних тем, зокрема ситуації на Близькому Сході та повномасштабної війни Росії проти України



