У Росії знову вибухи: під ударом найважливіші об'єкти

У Росії ввечері 28 грудня та в ніч на 29 грудня знову лунали гучні вибухи. Під ударом виявився аеродром "Ханська" у місті Майкоп, а російська Тула могла бути атакована балістикою.

Удар по аеродрому Ханська. Фото: з відкритих джерел

Судячи з інформації місцевих пабліків, приблизно після 23:00 невідомі дрони почали атакувати місто Майкоп в республіці Адигея на території РФ.

Пізніше у пабликах почали уточнювати, що атака відбувається на аеродром "Ханська". Зважаючи на все, об'єкт намагалися атакувати дрони. Також у мережі розповсюджували кадри з Майкопа.

Приблизно в цей же час у пабликах поширилося ще одне відео, на якому чути звук дрону, що летить, а після вибух. Як заявляється, кадри записані в Краснодарському краї РФ, але де саме – неясно.

За кілька годин, приблизно о 3 годині ночі, канал SHOT написав про серію вибухів у російській Тулі. За словами місцевих жителів, у регіоні було оголошено ракетну небезпеку і вони чули близько 14 вибухів.

Причому низка пабліків пишуть, що нібито було збито балістичну ракету. Чи летіла ця ракета на Тулу (якщо вона взагалі була), чи це був запуск ракети з боку Росії – поки що неясно.

Офіційних коментарів щодо якогось із вищевказаних інцидентів — поки що не було. Наслідки атак — теж поки що невідомі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — невідомі дрони атакували порт Темрюка в Краснодарському краї Росії, внаслідок чого сталося загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Тульській області Росії невідомі дрони атакували ВАТ "Єфремівський завод синтетичного каучуку". Місцеві повідомляли у пабликах про щонайменше 10 вибухів.



