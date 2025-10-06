У США розповіли, про що говорить новий ультиматум Трампу від Путіна

Російський диктатор Володимир Путін заявив про ймовірний "розрив відносин" у разі передачі США ракет Tomahawk Україні. Таким чином, господар Кремля намагається застосовувати різні підходи, щоб вплинути на рішення США. Зокрема, відмовити Вашингтон від передачі Україні ракет Tomahawk та домогтися поступок у війні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

У звіті послалися на інтерв'ю Путіна від 5 жовтня, в якому він заявив, що постачання США ракет Tomahawk для України "приведуть до знищення позитивної тенденції, що зароджується" у відносинах між Москвою і Вашингтоном.

На думку фахівців, цей меседж сигналізує про спробу диктатора пов'язати перспективу покращення американо-російських відносин із обмеженням підтримки України з боку США.

Аналітики переконані, що Путін продовжує висувати Вашингтону обіцянки певних вигод, не пов'язаних безпосередньо з війною в Україні, щоб домогтися від них поступок саме у цьому питанні.

В ISW зазначили, що Путін працює на зближення між США та Росією, зокрема шляхом тиску на адміністрацію Трампа щодо участі у переговорах щодо контролю над озброєннями, і таким чином досягти вигідних для Москви результатів в Україні.

Зокрема, на думку експертів, російський диктатор просуває різні риторичні лінії, намагаючись відмовити адміністрації Трампа від надання Україні ракет Tomahawk.

В Інституті нагадали, що 2 жовтня Путін застеріг США від продажу цього типу ракет Україні, заявивши, що американські військові нібито будуть змушені "безпосередньо брати участь" в ударах Tomahawk.

За словами диктатора, такі удари означатимуть "новий етап ескалації", але при цьому "не змінять ситуацію на полі бою".

Аналітики нагадали, що подібні аргументи Путін використав і раніше – коли США розглядали можливість передачі Україні ракет ATACMS, винищувачів F-16 та танків Abrams.

"Путін, схоже, намагається застосовувати різні підходи – від загроз погіршення відносин до заниження ефективності зброї – щоб вплинути на процес ухвалення рішень у Вашингтоні", – йдеться у звіті ISW.

