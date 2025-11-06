У США відповіли, чи справді Путін погодив нову хвилю мобілізації в РФ

Кремль ухвалив низку законів, які фактично відкривають можливість розгортання російських резервістів на окупованій території України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в заяві Інституту вивчення війни (ISW).

Мобілізація в Росії. Фото: з відкритих джерел

За даними інституту, Росія нещодавно ухвалила закон, який дозволяє резервістам брати участь у спеціальних тренуваннях для забезпечення захисту критично важливих об'єктів у Росії.

Російські чиновники раніше стверджували, що російська влада направлятиме резервістів тільки для захисту критично важливої інфраструктури в межах свого регіону, але закон, що примітно, не містить таких обмежень.

Кремль визначає чотири незаконно анексовані області України як частину Росії, отже відсутність територіальних обмежень у законі може дозволити Росії направляти резервістів до районів окупованої України.

Важливо, що російський диктатор Володимир Путін учора, 5 листопада, ухвалив закон, який поширює щомісячні виплати, які отримують російські контрактники, на будь-якого військовослужбовця, який служить для відображення збройного вторгнення до Росії, під час збройної провокації на державному кордоні або на російську територію, або поблизу районів.

Російські чиновники давно обговорюють розширення пільг для військовослужбовців, які служать у прикордонних регіонах після внутрішньої реакції, викликаної вторгненням України в Курську область у 2024 році.

Момент прийняття Путіним закону сигналізує про те, що він також може бути пов'язаний із недавнім законом про розгортання резервістів.

Кремль може використати пункт закону про тих, хто служить поблизу "спеціальної військової операції", щоб встановити умови для розгортання – та оплати – резервістів для бойових дій в Україні, як продовжує оцінювати ISW.

Аналітики вважають, що Кремль, ймовірно, представляє свої нещодавні правові зміни щодо резервістів лише як частину планів захисту інфраструктури, щоб приховати довгострокові плани щодо їх розгортання в Україні. Джерело в одній із найбільших російських нафтогазових компаній, зокрема, повідомило російське опозиційне видання "Верстка", що охоронці компанії "не мають високих очікувань" від резервістів, які захищатимуть критичну інфраструктуру, і що тільки справжні армійські системи протиповітряної оборони можуть забезпечити належний захист.

