Вбивства українців коштом населення РФ: стало відомо про нову цинічну пропозицію Путіна

Податкова реформа 2026 року може дати бюджету +2,3 трлн рублів, але водночас посилить інфляцію й погіршить життя звичайних росіян

26 грудня 2025, 13:20
Російська економіка стрімко втрачає фінансову стійкість через дію міжнародних санкцій та колосальні витрати на війну проти України. У державному бюджеті зростає дефіцит, тому влада змушена посилювати податковий тиск. При цьому Володимир Путін намагається подати підвищення податків як нібито прийнятне для суспільства рішення, заявляючи, що громадяни "ставляться з розумінням", адже додаткові кошти підуть на потреби оборони.

Вбивства українців коштом населення РФ: стало відомо про нову цинічну пропозицію Путіна

Фото: з відкритих джерел

Фактично Кремль використовує війну як універсальне виправдання фіскальної політики, перекладаючи її фінансовий тягар безпосередньо на населення. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, податкова реформа, запланована на 2026 рік, має забезпечити російському бюджету щонайменше 2,3 трильйона рублів, що становить близько 30 мільярдів доларів.

Однак для більшості громадян ці зміни означатимуть передусім подорожчання товарів і послуг. За оцінками експертів, понад 1,2 трильйона рублів додаткових доходів держава фактично отримає за рахунок споживачів. Це неминуче призведе до посилення інфляційного тиску та подальшого падіння рівня життя.

Попри це, російський диктатор продовжує говорити про рекордно низьке безробіття, майже повну зайнятість і "здорову" економіку. У реальності ж так звана стабільність тримається на примусовій мобілізації, скороченні інвестицій у цивільні галузі, деградації освітньої сфери та маніпулюванні статистичними показниками 

Як вже писали "Коментарі", у п’ятницю, 26 грудня, російські війська здійснили ракетний удар по Умані в Черкаській області. Близько 11:28 Повітряні сили ЗСУ зафіксували та попередили про рух швидкісної повітряної цілі у напрямку міста.



