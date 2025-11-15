logo_ukra

Все йде за планом Сі: чому РФ стає все більш залежною від Китаю
Все йде за планом Сі: чому РФ стає все більш залежною від Китаю

За інформацією розвідки, залежність російської економіки від експорту енергоносіїв та металів, більшість яких продаються до Китаю, продовжує залишатися на високому рівні

15 листопада 2025, 14:13
Росія стає все більш залежною від експорту енергоносіїв та металів, більшість яких продаються до Китаю. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні прес-служби Служби зовнішньої розвідки України.

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

У СЗР розповіли, що за дев'ять місяців 2025 року обсяги торгівлі між Росією та Китаєм скоротилися до 163,6 млрд дол. США, що на 9,4 % менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

2025-го зменшився як експорт Китаю в РФ — на 11,3% (до 73,6 млрд доларів), так і російські поставки в КНР — на 7,7% (до 90 млрд доларів).

Наголошується, що основним чинником падіння стало здешевлення енергоносіїв. Вартість російського енергетичного експорту до Китаю за січень-вересень знизилася на 18,9%, або на 14 млрд. доларів.

Експорт нафти знизився на 8,1% у фізичних обсягах та на 21% у грошовому вираженні через зниження ціни на Brent.

Іншим чинником стало перенасичення російського ринку китайськими автомобілями. Після рекордних поставок у 2024 році попит скоротився більш ніж удвічі – на 56%.

Додатковий тиск чинили логістичні збої. На китайсько-казахстанському кордоні восени утворилися черги вантажівок, а вартість перевезень із КНР до Росії зросла: залізницею — на 25% (до 5 тисяч доларів), автотранспортом — на 35% (до 15 тисяч доларів за 20-тонну фуру).

Частина морських операторів, зокрема CStar Line (ОАЕ) та STF Shipping (КНР), скоротили рейси до російських портів через фінансові обмеження.

"Залежність російської економіки від експорту енергоносіїв і металів, більшість яких продаються до Китаю, робить її дедалі більш вразливою до коливань попиту на китайському ринку та посилює залежність від Пекіна", — зазначає розвідка.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай створює власний "тіньовий флот" суден для імпорту російського газу під санкціями Сполучених Штатів. Про це йдеться у публікації "Bloomberg".




Джерело: https://szru.gov.ua/news-media/news/zalezhnist-moskvy-vid-kytayu-zrostaie-popry-spad-torhivli
