Все йде за планом Сі: чому РФ стає все більш залежною від Китаю

Росія стає все більш залежною від експорту енергоносіїв та металів, більшість яких продаються до Китаю. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні прес-служби Служби зовнішньої розвідки України.

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

У СЗР розповіли, що за дев'ять місяців 2025 року обсяги торгівлі між Росією та Китаєм скоротилися до 163,6 млрд дол. США, що на 9,4 % менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

2025-го зменшився як експорт Китаю в РФ — на 11,3% (до 73,6 млрд доларів), так і російські поставки в КНР — на 7,7% (до 90 млрд доларів).

Наголошується, що основним чинником падіння стало здешевлення енергоносіїв. Вартість російського енергетичного експорту до Китаю за січень-вересень знизилася на 18,9%, або на 14 млрд. доларів.

Експорт нафти знизився на 8,1% у фізичних обсягах та на 21% у грошовому вираженні через зниження ціни на Brent.

Іншим чинником стало перенасичення російського ринку китайськими автомобілями. Після рекордних поставок у 2024 році попит скоротився більш ніж удвічі – на 56%.

Додатковий тиск чинили логістичні збої. На китайсько-казахстанському кордоні восени утворилися черги вантажівок, а вартість перевезень із КНР до Росії зросла: залізницею — на 25% (до 5 тисяч доларів), автотранспортом — на 35% (до 15 тисяч доларів за 20-тонну фуру).

Частина морських операторів, зокрема CStar Line (ОАЕ) та STF Shipping (КНР), скоротили рейси до російських портів через фінансові обмеження.

"Залежність російської економіки від експорту енергоносіїв і металів, більшість яких продаються до Китаю, робить її дедалі більш вразливою до коливань попиту на китайському ринку та посилює залежність від Пекіна", — зазначає розвідка.

