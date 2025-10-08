Влада Росії планує продовжити використання несанкціонованих сміттєзвалищ до 2029 року, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Фото: з відкритих джерел

Щонайменше 30 регіонів країни стикаються з гострим дефіцитом полігонів для утилізації твердих побутових відходів. Через це російські чиновники хочуть збільшити термін експлуатації нелегальних звалищ ще на три роки — раніше цей термін уже було подовжено з 2023 до 2026 року.

Найскладніше із ситуацією доводиться стикатися у віддалених і важкодоступних районах, зокрема в Амурській області, Якутії, Камчатському та Красноярському краї.

У багатьох місцях взагалі відсутні спеціальні об’єкти для розміщення відходів, а суворі кліматичні умови значно ускладнюють та здорожують будівництво нових полігонів.

Очікуване закриття старих звалищ у 2026 році загрожує масштабним "сміттєвим колапсом", проте для зведення нових сміттєвих полігонів коштів немає.

До кінця 2023 року загальна площа звалищ у Росії перевищила 4 мільйони гектарів — це територія, порівнянна з площею таких країн, як Нідерланди або Швейцарія.

На тимчасово окупованих територіях Донеччини просто неба зберігається понад 3,6 мільйона тонн небезпечних відходів, які не утилізуються і не знешкоджуються, при цьому обсяги сміття щомісяця зростають.

Крім того, окупаційна влада перетворила Донеччину на полігон для вивозу відходів із Ростовської області Росії, через що

